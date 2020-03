annonse

Hellas har sendt et marinefartøy til øya Lesvos for å huse hundrevis av nyankomne flyktninger og migranter.

Ifølge en kilde i det greske forsvarsdepartementet vil de bli værende i fartøyet inntil det er etablert en ny leir på fastlandet der de kan bo.

Fartøyet har kapasitet til å huse cirka 400 mennesker.

Om lag 500 mennesker, mange av dem familier med små barn, har måttet oppholde seg i havna i Lesvos’ største by Mytilini siden de ankom øya i helgen.

Stemningen i havna er anspent, og havnepolitiet og sikkerhetsstyrker har forsøkt å hindre både greske og utenlandske pressefotografer i å ta bilder.

FNs høykommissær for flyktninger og andre hjelpeorganisasjoner sier de vil bistå med madrasser og senger.

Håpet på båtplass

Tirsdag kveld satte hundrevis av asylsøkere som har kommet til Lesvos tidligere, kursen mot havna i et forsøk på å bli innkvartert på skipet i stedet for i den overfylte Moria-leiren noen kilometer unna. De hadde da hørt rykter om at fartøyet ville komme dagen etter.

Men etter enkelte håndgemeng ble de presset tilbake av politiet.

Ifølge kystvakten er det kun personer som ikke har levert asylsøknader, som får komme om bord i fartøyet.

Ingen asylsøknader

På grunn av presset mot Hellas’ grenser har greske myndigheter besluttet at de ikke vil ta imot nye asylsøknader på en måned.

– Instruksjonen er å registrere dem, uten at de kan søke om asyl, og ta dem med til båten slik at de kan overføres, sier Fotis Garoufalias, leder for kystvakten på Lesvos.

Han legger til at prosessen vil være fullført i løpet av torsdagen.

Lesvos huser fra før av over 19.000 asylsøkere, hvorav de fleste bor i og rundt en nedlagt militærleir som er beregnet for knapt 3.000 mennesker. Hjelpearbeidere beskriver forholdene som forferdelige, spesielt for barna.

De siste dagene har lokale grekere protestert kraftig mot de nye ankomstene. Enkelte ytterliggående grupper har også sperret veier, forsøkt å hindre gummibåter i å nå land og gått til angrep på frivillige.