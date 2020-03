annonse

annonse

Det voldsomme coronavirusutbruddet i Iran kan true Den islamske republikken, om myndighetene ikke raskt får kontroll på situasjonen, mener Iran-kjenner.

På mindre enn to uker hoppet det offisielle antallet bekreftede tilfeller av coronavirussmittede i Iran hoppet fra to som var smittet, til over 2.300 per 3. mars. Etter at myndighetene hevdet at utbruddet var under kontroll 24. februar, har antall rapporterte saker nesten doblet seg på daglig basis. Per 3. mars, hadde minst 77 mennesker har nå omkommet som følge av viruspandemien i landet, ifølge de siste offisielle tallene fra iranske myndigheter.

Iranske helsetjenestepersoner avviser at de har tilslørt fakta, men flere aspekter ved det iranske utbruddet er uvanlig. Basert på offisielle tall er dødeligheten i Iran den høyeste i verden (rundt 5 % vs. 3,4 %), noe som antyder at det enten er mange flere tilfeller enn det som for øyeblikket er registrert, eller at viruset er mer dødelig i Iran enn i andre steder i verden.

annonse

Stemningen i landet skal være svært anspent, men offentlig panikk er blitt forverret av det anormalt høye antallet av smittetilfeller som er bekreftet blant politiske ledere. Minst 20 parlamentsmedlemmer – inkludert visepresidenten for kvinnelige affærer og vise-helseministeren – skal alle ha testet positivt for viruset den siste uken. En nær rådgiver til landets øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, døde som følge av coronaviruset på mandag.

Etter å lenge ha underdrevet omfanget av pandemien i landet, virker det nå muligens som alvoret kan ha sunket inn for regimet. I et uhørt grep for å forsøke å få bukt på situasjonen, har Khamenei nå signalisert at han vurderer å kansellere fredagsbønner i Irans byer – for første gang siden revolusjonen i 1979.

Gitt all usikkerheten knyttet til den offisielle informasjonen som kommer ut av Den islamske republikken, har Resett tatt kontakt med opposisjonsjournalisten Mehrdad Seyesdasgari, som jobber for den iranske opposisjonsradiokanalen Radio Farda (en del av Radio Free Europe Radio Liberty) og CNN Farsi, for å høre hva han mener om saken.

Dødelige underrapporteringer

annonse

Seyesdasgari mener at iranske myndighetene bevisst underdriver de offisielle tallene om virusutbruddet for å beskytte sine egne maktposisjoner.

– Regimet holder de riktige tallene skjult, fordi de tror at de kan kontrollere landet bedre. I det nylige valget i Iran for eksempel, bestemte de seg for å ikke opplyse om omfanget av utbruddet for å unngå lav valgdeltagelse, sier han til Resett og legger til:

Les også: Eksiliranere: – Vi takker president Trump for Soleimanis død

– Dette bidro til å spre sykdommen raskere, og nesten 2000 personer i Iran kommer til å dø som følge av disse tiltakene. Iran kommer også til å eksportere sykdommen til Midtøsten, Europa og mange andre land på grunn av regimets skjødesløshet.

Mistet kontrollen

annonse

Mehrdad forklarer videre at coronaviruset allerede har spredt seg over hele Iran og tror ikke at iranske myndigheter vil være i stand til å kontrollere sykdommen med det første.

– Regimet har ikke en plan. De har ikke det nødvendige utstyret. De hjelper ikke befolkningen og alle apoteker er tømt for desinfiserende alkohol og sanitetsmasker. De vil heller ikke ta imot hjelp fra utlandet – som USA og Europa – for å forsøke å få kontroll på situasjonen, sier han og legger til:

– Iran har ikke nok erfaring til å håndtere et slikt utbrudd på egenhånd. Sykehus over hele landet er allerede overfylt. Militæret har bygget korttidssykehus overalt i landet for å skaffe de nødvendige sengeplassene til de syke, men dette er for lite for sent.

Bunnslitt tillit

Mehrdad sier videre at som følge av myndighetenes mangelfulle respons på krisen, har ikke den iranske befolkingen tillit til tiltakene som nå har blitt iverksatt for å få kontroll på situasjonen.

– Til nå har vi ikke fått noe korrekt informasjon av regimet – verken Verdens helseorganisasjon (WHO), nyhetsbyråer og eller folket. Folk stoler ikke på informasjonen som kommer, så rundt 50 prosent av iranerne forsøker nå å holde seg hjemme, forklarer han.

Økonomi

annonse

Som følger av den voldsomme spredningen i landet, begynner den iranske økonomien – som allerede er under hardt press på grunn av amerikanske sanksjoner – å føle konsekvensene av utbruddet.

Les også: Ekspert: Likvideringen av Soleimani har så langt vært verdt det

– Nesten all handel med Irans naboland har stoppet opp ettersom Afghanistan, Irak og Tyrkia alle har stengt grensene. Flere internasjonale flyforbindelser til landet har blitt kuttet. Flere nabolag i Irans større byer som vanligvis myldrer med liv, er nærmest helt forlatte. Eksport av olje, gass og petrokjemikaler har nesten stoppet helt opp, forklarer Mehrdad.

Press på regimet

Avslutningsvis forklarer Mehrdad at utbruddet kun føyer seg inn i rekken av de dårlige nyhetene som det iranske regimet har opplevd den siste tiden. Han lurer på om det kan være den siste dråpen som får glasset til å renne over for den iranske befolkningen.

– Hver uke har iranerne store problemer og er lei av situasjonen. Den ene dagen blir et sivilit fly skutt ned av myndighetene; den andre dagen opplever de en voldsom coronavirusepidemi; og en annen dag nye økonomiske sanksjoner, sier han og avslutter:

– Hvis regimet klarer å få kontroll på situasjonen i løpet av de neste tre månedene, så vil det klare seg. Men hvis det ikke klarer å få kontroll på situasjonen relativt snart, er det ikke sikkert at regimet kommer til å vare ut året. Vi kan da se voldsomme demonstrasjoner i tiden fremover. Spesielt fattige syke mennesker, som ikke har noe å tape, vil ta til gatene i hopetall og protestere mot regimet.