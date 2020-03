annonse

Problemet med utslipp er ikke i Norge, vår energi er renest i verden. Skal vi få ned forurensning så må det gjøres i de landene der utslippene skjer. Det å følge Parisavtalen er symbolpolitikk.

Eilertsen skriver at 75 prosent av EUs energi kommer fra fossilt brensel, For Norge er det motsatt, der er 68 prosent utslippsfritt. Derfor blir de feil å si at EU reduserer sine utslipp mer enn oss.

– Det klages stadig på at Norge ikke har redusert sine utslipp prosentvis like mye som EU. Men en slik sammenligning blir en karikatur, gitt EUs kullbaserte utgangspunkt, skriver Kjell Erik Eilertsen i Aftenposten.

EUs utslipp fra energi har gått ned 38 prosent fra 1965, årsaken til det er overgang fra kull til gass. Eilertsen mener derfor at norsk gasseksport er viktig for at EU skal redusere sine utslipp. Men mer alvorlig er det i landene i utenfor EU og Nord-Amerika.

– I Kina, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh og Japan har de et energiforbruk som er 85 prosent til 99 prosent fossilbasert. Total ligger Asia på 88 prosent, mens Afrika og Midtøsten ligger på 99 prosent.

Men hvorfor skal Norge halvere sitt 32 prosent fossilbasert innen 2030, det vil redusere verdens utslipp med en halv promille. Da vil strømforbruket øke med 25 prosent, eller nærmere 3000 vindmøller. Men det har ingen innvirkning, siden Kina og India øker sine utslipp årlig, tilsvarende ti ganger Norges totale utslipp. Utslippene har gått ned i den vestlige verden, men i resten av verden går de opp, og det 18 ganger Norges utslipp.

– Slik vil det fortsette frem til 2030. Og det er helt i tråd med Parisavtalen, skriver Eilertsen og legger til.

– Kina, India, resten av Asia, og Afrika har ikke forpliktet seg til noe før 2030. USA har som kjent trukket seg fra avtalen, og på klimamøtet i Madrid sa de store landene takk for seg da det skulle handle om forpliktelser.

Norge skal gå motsatt vei, regjeringen Solberg forplikter oss til enda mer reduksjonen, og opposisjonen vil gå enda lenger. Men skriver Eilertsen, hvis målet er å halvere verdens CO2-utslipp inne 2030, da er Parisavtalen ubrukelig.

– Siden århundreskiftet har CO2-utslippene fra fossil energibruk økt mer enn 40 prosent. Den vestlige verden (OECD) har redusert sine utslipp, mens resten av verden har doblet sine.

Om den vestlige verden i dag begynner å slippe ut null, vil bare verdens utslipp reduseres med knappe en tredjedel.

– Det klokeste velgerne bør gjøre før stortingsvalget i 2021, er derfor å kreve at Norge trekker seg fra Parisavtalen og stemme deretter. Det er siste mulighet for å stoppe et massivt og udefinert pengesløseri som har potensial i seg til å rasere velferdsstaten for generasjoner fremover.