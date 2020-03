annonse

annonse

Russlands president Vladimir Putin møter torsdag sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan for samtaler om situasjonen i Idlib-provinsen.

Bakteppet for møtet i Moskva er spenningen nordøst i Syria, der Russland støtter syriske regjeringsstyrker og Tyrkia støtter syriske opprørere. Både Putin og Erdogan har signalisert at de håper å komme til enighet om en ny avtale som kan redusere volden i Idlib.

Over 30 tyrkiske soldater ble drept i Idlib i forrige uke i et luftangrep Tyrkia mener Syria sto bak. Russland og Tyrkia ble i 2018 enige om en avtale for å redusere volden i Idlib, men avtalen har brutt sammen. Syriske regjeringsstyrker og allierte har de siste månedene vunnet tilbake kontroll over stadig større deler av provinsen.

annonse

Idlib er den siste provinsen i Syria som i stor grad kontrolleres av opprørere.