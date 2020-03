annonse

Kampene nordvest i Syria har gjort store områder ubeboelige. Det viser en ny rapport som bygger på satellittbilder.

Nesten hver tredje bygning i Syrias Idlib-provins har enten fått betydelige skader eller er lagt i grus, slår rapporten fra The Harvard Humanitarian Initiative’s Signal Program fast.

Det går fram av analyser av satellittbilder tatt av byer, landsbyer og flyktningleirer i det som inntil nylig var Syrias siste opprørskontrollerte provins.

Syriske regjeringsstyrker med russisk flystøtte innledet i desember en offensiv mot opprørerne for å ta kontroll over Idlib, som fra før huset over 3 millioner internflyktninger fra andre deler av landet.

De siste kamphandlingene har drevet nærmere 1 million mennesker på flukt nordover mot Tyrkia.

– Innbyggerne i de fleste av disse områdene flyktet før eller under offensiven, og ødeleggelsen av hjem og vital infrastruktur vil i den nærmeste framtid gjøre det nærmest umulig for familiene å vende tilbake, heter det i rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med hjelpeorganisasjonene Save the Children og World Vision.

Jevnet med jorda

Analysen av satellittbildene viser landsbyer som er jevnet med jorda, og flyktningleirer som er etablert på jorder der det tidligere ble dyrket mat.

– Skoler og sykehus er bombet, og de mange flyktningene er nå fanget under svært vanskelige forhold i en stadig krympende enklave, heter det i rapporten

Området som fortsatt kontrolleres av tyrkiskstøttede opprørere og militante islamister, er omtrent på størrelse med Mallorca, slås det videre fast.

Måneder og år

– Selv med det beste scenarioet, som er en øyeblikkelig våpenhvile, vil det ta måneder om ikke år å gjenreise den ødelagte infrastrukturen og gjenopprette tillit slik at disse menneskene tør å reise hjem, sier Joelle Bassoul i Save the Children.

En granskingskommisjon etablert av FNs menneskerettsråd la mandag fram en rapport som anklager regimestøttede styrker for å angripe sivil infrastruktur for å jage innbyggerne på flukt og gjøre det enklere å gjenerobre områder militært.

– Regjeringsvennlige styrker har angrepet sivil infrastruktur, blant annet spesielt beskyttede objekter, heter det i granskingsrapporten.

– Som et resultat ble sivile områder gjort ubeboelige, blant annet byene Maaret al-Numan og Khan Sheikhoun, slås det videre fast.

Møte i Moskva

Tyrkia har sendt flere tusen soldater over grensa og støtter flere opprørsgrupper i Idlib, og over 50 tyrkiske regjeringssoldater er drept i kamper mot syriske og syriskstøttede styrker den siste måneden.

Torsdag møtes Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin i Moskva for diskutere en mulig våpenhvile.

– Jeg håper at det raskt kan innføres en våpenhvile, sa Erdogan til NTV onsdag.