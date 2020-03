annonse

Resett meldte i en nyhetssak natt til torsdag at en norsk statsborger har gått bort i Kina, som følge av COVID-19, bedre kjent som Corona-viruset.

Saken var basert på meldinger fra det som skulle være nær familie.

Som følge av spørsmål fra Faktisk.no har vi ettergått saken nærmere. Vi ser at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å slå fast at meldingen om dødsfallet var autentisk og at artikkelen ikke burde ha blitt publisert uten et bedre faktagrunnlag. Det betyr ikke at vi trekker noen bastante konklusjoner om hva som har eller ikke har skjedd.

Dette skyldes en rutinesvikt fra vår side. I dette tilfellet skulle Resett ha søkt en bekreftelse fra norske myndigheter og / eller andre uavhengige instanser. Vi vil trekke lærdom av saken og samtidig søke å få fakta klarlagt.

Saken er slettet og Resett beklager.