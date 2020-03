annonse

Biolog mener at byen Seattle i Washington State risikerer å se en eksplosjon i coronavirus-tilfeller uten drastiske tiltak fra amerikanske myndigheter.

Ifølge en rapport sitert i den amerikanske helseavisen Statnews, har coronavirusutbruddet i Seattle-området nådd et kritisk punkt. Forfatteren av analysen, en biolog ved navn Trevor Bedford, mener at det sannsynligvis allerede finnes minst 500 til 600 tilfeller av Covid-19 i det større Seattle-området.

Bedford frykter at med mindre amerikanske helsemyndigheter ikke iverksetter umiddelbare kraftige tiltak, risikerer man å se en eksplosiv vekst i coronavirus-tilfeller – i samme skala som i Wuhan, Kina.

Bedford anbefaler at myndighetene innfører ikke-farmasøytiske inngrep omgående – som «sosial distansering», karantene av syke og begrensninger av store forsamlinger – for å få kontroll på utbruddet.

– Nå vil det være på tide å handle, sa Bedford, som til daglig jobber på Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle, til Statnews.

Siden januar

Forskning antyder at viruset har sirkulert uoppdaget i Seattle siden omtrent midten av januar, da den første amerikanske pasienten – en mann som kom tilbake fra Wuhan – ble diagnostisert med sykdommen, skrev Bedford i analysen.

Han mener at spredningen av viruset delvis har blitt uoppdaget fordi mange smittede personer bare opplever milde infeksjoner, som kan forveksles med forkjølelse eller influensa. Og delvis på grunn av somling i føderale amerikanske helsemyndigheters forsøk på å utvikle testsett for sykehus og lokale folkehelselaboratorier, som betyr at veldig lite testing har blitt gjort i byen før de siste dagene.

Tøffe valg

Bedford mener at Seattle nå står foran et vanskelig valg – ta aggressive tiltak for å begrense spredningen av det nye coronaviruset, eller risikere et massivt utbrudd ikke ulikt det i som skjer i Wuhan, som fortsatt er pålagt karantene – seks uker etter at viruset først offentlig ble rapportert.

– Seattle er i prinsippet i samme posisjon som Wuhan var 1. januar, da man forstod at byen hadde et utbrudd av et nytt virus, men ikke forstod omfanget av problemet, eller hastigheten som viruset spredde seg i, sa han.

Demokrater til angrep

I Senatet uttrykte den demokratiske senatoren Patty Murray fra Washington State dyp frustrasjon over situasjonen. Hun rettet voldsom kritikk mot den føderale regjeringen og det føderale amerikanske helsebyrået Center for Disease Control and Prevention:

– Unnlatelsen av å utvikle og distribuere testesett til offentlige helseinstitusjoner har virkelig kostet oss verdifull tid. Jeg hører personlig fra folk over hele staten som er frustrerte, sa hun og la til:

– De tror de har blitt smittet, at de er syke, de ønsker å bli testet, men har ingen steder å gå. Folk ønsker å være trygge og beskyttet, de vil ikke spre dette, de vil ta vare på seg selv, men vi har ikke kapasiteten til å gjøre det med de grepene som vi så langt har tatt.

