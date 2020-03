annonse

Svenske ungdomspolitikere viser veien til løsningen på vanskelige spørsmål.

I 2016 fikk Liberala ungdomsförbundet (LUF) stor oppmerksomhet etter å ha filosofert seg frem til å foreslå legalisering sex mellom søsken over 15 år.

Ungdomspartiet fortalte selv at forslaget kunne bli sett på som noe uvanlig, men at ingenting bør forbys kun fordi det blir sett på som ekkelt, skrev Aftonbladet.

Ungdomspartiet vil også gjøre nekrofili lovlig, og mente at hvis det står i testamentet at personen tillater andre å ha sex med seg etter ens død, så bør det være greit.

– Man skal selv bestemme hva som skjer med kroppen sin etter man har dødd. Enten det er å donere kroppen til forskning, museum eller at noen skal ha muligheten til å ligge med deg, sa LUFs leder Cecilia Johnsson.

Nå er det Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) som reagerer på Moderaternas krav om å forsterke EUs ytre grense som svar på den gryende migrasjonskrisen ved grensen til Hellas, etter at Erdogan åpnet sine grenser nylig.

– Öppna era hjärtan – och era gränser!

CUFs leder Ida Alterå ber om at svenskene heller åpner sine hjerter og sin grense, skriver Nyheter i dag. Alterå bruker det samme begrepet som tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt gjorde i 2014.

– Vi vil reformere systemene slik at mennesker kan komme hit å bli en del av vårt samfunn, skriver Alterå på Twitter.

Alterå har også forstått hva som gikk galt under migrantkrisen i 2015: Problemet var ikke at man slapp inn for mange mennesker. Man slapp inn for få!

För att det var hanteringen – att strama åt, skära ner och sätta stopp för att människor ska kunna komma till Sverige – som var problemet, inte att folk sökte sig hit. — Ida Alterå (@idaaltera) March 2, 2020

Hun får deretter spørsmål om hun ikke så noen som helst problemer med 10.000 asylsøkere hver uke som ikke fikk tak over hodet midt på vinteren.

Svaret er at EU skal ta et felles ansvar, nettopp det Stefan Löfven og hans regjering har jobbet for i mange år, uten hell.

Alterå mener det er uverdig å møte mennesker på flukt med tåregass og kuler. «Det er ikke mitt Europa», avslutter hun. Dermed markerer hun sin posisjon i sentrum ved å delvis sitere også sittende statsminister, som i 2015 sa:

«I mitt Europa bygger man ikke murer.»

Självklart är det en utmaning, och självklart vill jag att EU ska ta ett gemensamt ansvar. Men det är djupt ovärdigt att människor på flykt möts av tårgas och kulor vid EU:s gräns. Det är inte mitt Europa. — Ida Alterå (@idaaltera) March 2, 2020

Les også: Siviløkonom: Sverige gjennomgår en radikal demografisk forandring

Antall innbyggere i Sverige er nå 10.333.000. I 2002 var det 8.940.788. Altså har befolkningen økt med nesten 1,4 millioner på 17 år. Nesten hele folkeveksten skyldes innvandring.

I aldersgruppen 0-44 år var kun 61 prosent i 2018 definert som etnisk svenske. Og fortsatt gis det oppholdstillatelse til 120.000 utlendinger på et år (2019). Hvis CUF og Ida Alterås får det som de vil kan Sverige øke tempoet ytterligere.