Med flommen av flyktninger, som mange av dem ikke var flyktninger, friskt i minne fra 2015 har varsko-ropene gjallet i svensk politikk de siste dagene, mens trykket øker syd i Europa mellom Tyrkia og Hellas.

– Styrk grensen! Flyktningekrisen i 2015 må aldri gjentas. Sverige må støtte Grekland og forsvares EUs ytre grense, sier Moderaternas leder Ulf Kristersson iført jaktklær og med stivt blikk på eget partis nettsider.

Dette har fått svenske politikere til å gå kraftig i tottene på hverandre om hvem som har den tøffeste politikken i flyktninge- og migrasjonsspørsmålet hos de blå-gule.

Bildesymbolikken vekker sterke følelser

«Jaktbildet» av Ulf Kristersson har ført til en opphetet debatt etter at Tyrkia åpnet grensen til Hellas.

Gruppeleder hos Moderaterna, Tobias Billström, har også gjort seg «høy og mørk» i sammenhengen og har lastet opp et bilde av seg selv fremstilt som en gigant som beskytter Sveriges grense.

Expressens politiske kommentator Viktor Barth-Kron skriver at debatten om bildene skjuler mangelen på migrasjonspolitikk og gir regjeringsrepresentanter en unnskyldning for å gi etter for Moderaterna selv om det etter Barth-Krons vurdering i praksis er liten forskjell mellom regjeringen og Moderaternas holdning til migrasjonsspørsmålet.

– Regjeringsrepresentanter kan nok en gang ta kampen for det gode mot de usømmelige moderater på Instagram, i stedet for å forholde seg til situasjonen de selv er ansvarlige for, skriver Barth-Kron.

Han påpeker også at avtalen med Tyrkia om å holde flyktninger utenfor EU ble signert med Stefan Löfven og Gustav Fridolin ved roret.

Avisen Sydsvenskans kulturforfatter Peter Fällmar Andersson skriver at M-lederen med bildet ønsker å signalisere at han vil stå for det brede politiske skiftet.

– En jeger med stålutseende som ikke lar en jævel krysse grensen, skriver Fällmar Andersson.

– Usmakelig å iføre seg jakttøy

– Det er usmakelig å posere i jaktklær, når asylsøkere blir skutt i hjel i Hellas. At Moderaterna velger å publisere et bilde av en jaktkledd Ulf Kristersson med sitatet «Styrke grensen» samtidig som en 22 år gammel asylsøker er blitt skutt ihjel ved den greske grensen, viser hvordan dehumaniseringen av mennesker er blitt normalisert i samfunnet, skriver advokat Emma Persson, som en av flere kritikere i Göteborgs-Posten.

Sosialdemokratenes statsminister, Stefan Löfven, har selv kastet seg inn i debatten, men ikke på den siden som kritiserer Moderaterna.

– EUs ytre grense må holdes, sa Stefan Löfven (S) denne uka i parlamentet om EUs asylpolitikk. Statsministeren mener at alle medlemsland har den samme ambisjonen og at samarbeid er påkrevd.

Venstrepartiets Ilona Szatmari Waldau mener at pengene EU gir til Tyrkia i stedet bør brukes til å ta imot flyktninger i EU. Men ifølge Löfven ville det føre til en helt uholdbar situasjon.

– Det ville føre til kaos i lang, lang, lang tid, sier Löfven.

Skryter på seg enighet

Statsministeren ble denne uka intervjuet avisen Expressen i anledning Tyrkias åpning av grensen til Hellas, og sa at partiene var blitt enige om en bærekraftig migrasjonspolitikk for å unngå en situasjon som under flyktningbølgen 2015.

Denne uka sa Löfven om Moderaternas migrasjonspolitikk at de to partiene er enige.

Men Moderaterna er kritiske til Stefan Löfvens uttalelse i Expressen om at S og M er enige om hvilken flyktningpolitikk de ønsker.

– De kan fortsette å si at de er for en bærekraftig politikk, men det er ikke politikken de gjennomfører, de beroliger heller Miljøpartiet, sier Moderaternas migrasjonspolitiske talsperson Maria Malmer Stenergard i en kommentar.