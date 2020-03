annonse

annonse

Det syriske luftforsvaret sier til statlige medier at det har besvart et israelsk rakettangrep rettet mot den sørlige og sentrale delen av Syria.

Det syriske nyhetsbyrået Sana melder at det syriske luftforsvaret har besvart et israelsk rakettangrep sørvest i Quneitra-provinsen og i et annet område sentralt i landet. Det framgår ikke om det innebærer at Syria har avskåret angrep fra Israel eller om det er snakk om represalier fra syrisk side.

Pressemeldingen kom like etter midnatt, lokal tid. Det er ingen opplysninger om hva slags mål rakettene var på vei mot.

annonse

Israel har foreløpig ikke bekreftet luftangrepet.