Møtet mellom Tyrkias president og Vladimir Putin i Moskva 5. mars viste med all mulig tydelighet hvem som sitter med de beste kortene i spillet om Syria.

Den tyrkiske presidenten måtte dra til Moskva for å få løst den farlige situasjonen som var oppstått som en følge av den siste tids væpnede sammenstøt mellom syriske regjeringsstyrker og alliansen av tyrkiske styrker og islamistiske opprørere i Idlib-provinsen i Syria. Og møtet mellom de to presidentene fant sted i et rom utstyrt med en kjempestatue av Katarina den store, tsarinaen som på slutten av 1700-tallet vant en rekke kriger mot tyrkerne og innlemmet Krim i Det russiske imperium.

Erdogan befant seg i en vanskelig situasjon da han så seg nødt til å dra til Moskva. Den tyrkiske hæren er langt sterkere enn den syriske. Men en konflikt med russiske styrker i Syria, som i den siste tiden har blitt kraftig forsterket, ville ha vært farlig for den tyrkiske presidenten. Dersom konflikten mellom syriske og tyrkiske styrker hadde fortsatt, ville man fra russisk side trolig ha hjulpet syrerne med å etablere kontroll over luftrommet over Idlib, noe som ville ha gjort situasjonen uholdbar for de tyrkiske styrkene og de islamistiske opprørsgruppene de samarbeider med.

Tyrkia ville dessuten ha vært isolert i en konflikt med Russland og syriske regjeringsstyrker. Presidentvalget i USA nærmer seg, og det siste Trump eller hans demokratiske utfordrere ønsker er å få skylden for at USA roter seg inn i den syriske konflikten. Amerikanerne er lei av Syria og Midtøsten og vil ha de amerikanske soldatene hjem. Og Erdogans bruk av syriske flyktninger til å presse Europa har ikke fått EU eller mektige EU-land til å støtte Tyrkia. Sannsynligvis skulle europeiske politikere, som frykter høyrepopulister og andre problemer knyttet til masseinnvandring, ha ønsket at både Tyrkia og flyktningene sank i havet.

Utfallet av møtet mellom Putin og Erdogan reflekterte maktforholdet i den syriske konflikten. Syriske regjeringsstyrker beholder de betydelige landområdene de har gjenvunnet kontrollen over siden 2018. Resten av Idlib, den siste delen av Syria regjeringsstyrkene ikke har frigjort, skal Russland og Tyrkia dele kontrollen over og i fellesskap bevokte strategisk viktige objekter, for eksempel motorveien M4 som forbinder Idlib med middelhavskysten. Og grupperinger som ifølge FN er terrorister, skal nedkjempes, hvilket betyr at krigen mot opprørerne vil kunne fortsette fra de syriske regjeringsstyrkenes side. Opprørere som ikke er terrorister, er en fiksjon.

Putin hjalp den tyrkiske presidenten ut av en vanskelig og farlig situasjon og bidrog dermed trolig til at frigjøringen av Idlib og avslutningen av den tragiske syriske konflikten vil ta lenger tid og bli mer komplisert og blodig enn dersom Tyrkia hadde respektert folkeretten og trukket seg ut av Syria, for eksempel ved at tyrkiske myndigheter tar diverse terroristgrupperinger under sin beskyttelse og insisterer på at de tilhører den såkalte moderate opposisjonen.

Men sannsynligvis er det grenser for hvor lenge Tyrkia vil se seg tjent med å holde den syriske konflikten åpen. Det finnes ikke kurdere, som Ankara betrakter som en trussel mot den tyrkiske staten, i Idlib. Samrøre med terroristgrupperinger vil – slik tidligere hendelser har vist – gjøre at det med stor grad av sannsynlighet kommer til terrorhandlinger på tyrkisk territorium, for eksempel fordi terroristene synes de får for liten støtte fra tyrkiske myndigheter. Og så lenge krigshandlingene i Syria fortsetter, vil det strømme flyktninger til Tyrkia.

