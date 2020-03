annonse

Dette er en samling av innenriksnyheter om koronaviruset.

14:35 NTB skriver: Den ansatte ved Sunnaas sykehus på Nesodden som er smittet av koronavirus, kan ha vært i kontakt med opptil ti pasienter, melder VG.

Vedkommende hadde vært på privat reise i Tyskland, som ikke regnes som et område med vedvarende smitte. Personen kom hjem søndag og ringte smittevernlegen mandag etter å ha følt seg litt dårlig på turen, sier klinikksjef Kathy Sørvik til avisen.

13:49 NTB skriver: 50 personer er satt i koronakarantene etter et bryllupsselskap i Oppdal, og to av dem viser symptomer. Flere av gjestene kommer fra Nord-Italia.

12:18 NTB skriver:

En ansatt ved hjerneslagavdelingen på Sunnaas sykehus er bekreftet smittet med koronavirus. Vedkommende var på jobb i tre dager før det ble mistenkt smitte.

Sykehuset opplyser i en pressemelding at de ser alvorlig på situasjonen. Administrerende direktør Einar Magnus Strand har besluttet såkalt grønn beredskap.

Den ansatte har ikke vært i et område med vedvarende spredning, men i Tyskland. Da den ansatte fredag ettermiddag ble kjent med at en person med påvist smitte hadde vært i samme lokale som vedkommende selv, varslet den ansatte smittevernlegen på Sunnaas sykehus.

11:10 VG skriver: Antallet smittede med koronavirus i Norge fortsetter å øke.

Det første tilfellet av viruset Covid-19, også kjent som koronaviruset, i Norge ble registrert 26 februar, ifølge en oversikt i VG. Nå, 11 dager senere, har antallet smittede økt til hele 157.

Smittetilfeller er registrert i alle norske fylket bortsett fra Nordland. Oslo er hardest rammet om man ser til tilfeller i relasjon til befolkningsmengde, med 4,26 smittede per 100 000 innbyggere. Trøndelag, Vestland og Innlandet følger etter, med henholdsvis 3,88, 3,80, 3,50 tilfeller per 100 000 innbyggere.

Flere enn 106 200 har hittil blitt smittet av koronaviruset i verden. 3513 personer har dødd, og 56653 er blitt friskmeldt.

Norge ligger på 16. plass hva gjelder det totale antallet smittede per land, om man regner med cruiseskipet utenfor Japan som en enhet. I Sverige, der også én person er friskmeldt, er det nå flere smittede enn i Norge.

09:44 NTB skriver: Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) er i karantene i påvente av svar på en test for koronaviruset. Hun kom fra et møte i Paris fredag.

En fransk parlamentariker og en ansatt i kantinen i bygget der møtet ble arrangert, er innlagt på sykehus med koronasmitte, skriver VG.

– Karantene er kanskje litt drøyt. Jeg er oppfordret til å holde meg hjemme og er helt frisk, sier Christoffersen til avisen.

Ap-politikeren, som er medlem i Europarådets parlamentarikerforsamling, sier at møtet i Paris ble avsluttet med en lunsj som var tilberedt i kantinen, men hun sier hun ikke har hatt kontakt med de to som er innlagt på sykehus.

Inntil hun får svar på testen, holder Christoffersen seg hjemme.

Det var Drammens Tidende som først meldte om saken.

08:34 NTB Skriver: Mer enn 2.000 personer er testet for koronaviruset i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Norge kan gå tom for tester hvis man tester uhemmet.

Det er mangel på testmateriale både nasjonalt og internasjonalt, og fagdirektør for smittevern ved FHI, Frode Forland, advarer mot å teste uhemmet og uten indikasjon. Da kan man gå tom, skriver VG.

– Ja, hvis vi tester uhemmet og uten indikasjon, så kan det skje. Derfor er vi ganske strenge på å si at det skal være en god indikasjon for å teste, sier Forland til avisen.

Så langt kan to tredeler av 147 bekreftede smittetilfeller i Norge spores tilbake til Italia. Ingen er blitt alvorlig syke.

FHI har foreløpig «flere tusen tester» på lager og prøver stadig å få tak i flere.

– Vi regner ikke med å gå tom med dagens strategi, og vi prøver hele tiden å få tak i nytt materiale til alle de laboratoriene som nå tester, sier Forland.

Kun én helseregion rustet opp et ekstra beredskapslager for koronaviruset

06:10 NTB Skriver: Det er store forskjeller i hvordan helseregionene har forberedt seg på koronaviruset. Bare Helse sør-øst besluttet å bestille ekstra utstyr i slutten av januar.

Det skriver Aftenposten, som har vært i kontakt med de fire regionale helseforetakene.

Bare Helse sør-øst, som dekker Østlandet og Sørlandet, besluttet å ruste opp et ekstra beredskapslager med utstyr i slutten av januar. De opplyser til avisen at de har nok utstyr for tre-seks måneder, og at de har særskilt oppmerksomhet på åndedrettsvern (munnbind, journ.anm.) og beskyttelsesbriller.

Helse Midt-Norge og Helse vest har ikke gjort noen ekstra bestillinger av utstyr.

– Vi forholder oss til informasjon og koordinering fra Helsedirektoratet. Og helt fra utbruddet startet i Kina, har vi fulgt anmodningen fra WHO internasjonalt og Helse- og omsorgsdepartementet nasjonalt om ikke å hamstre utstyr, skriver de to helseregionene i to identiske kommentarer til Aftenposten.

Helse nord skriver til avisen at de gjorde en vurdering av ventet utstyrsforbruk ved et utbrudd. I noen tilfeller har noen av de lokale helseforetakene «måttet supplere på enkelte områder», skriver de.

I tillegg til utstyrslagrene til de ulike sykehusene finnes det et sentralt lager.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til Aftenposten at helseregionene håndterer situasjonen ulikt, og at de har innhentet data ukentlig for hva de har av utstyr. Dersom noen går tomme for utstyr, er det mulighet for å omfordele det, sier Lie.