Det svenske rederiet Stena har planer om å elektrifisere ferger for kortere strekninger. Men det kan ikke gjøres med mindre regjeringen i Sverige garanterer strømforsyningen, heter det fra Stena.

– Vi opplever nå at det er vanskelig å få de garantiene vi trenger for strømforsyningen til å kunne gjøre den overgangen vi ønsker, sier Claes Berglund i Stena til nettavisen SvenskNæringsliv.

Transportsektoren er i begynnelsen av et teknologiskifte der transport går fra fossilt brensel til biodrivstoff og elektrisitet. Stena, som er et av verdens største fergerederier, har planer om å elektrifisere ferger for kortere avstander.

– Snart vil mange av fergene som går mellom Sverige og Danmark gå på strøm. Vi tror at alle fergeturer i fire timer vil være 100 prosent batteridrevet i fremtiden, sier Claes Berglund, leder for sosiale og miljømessige spørsmål i Stena.

Krever enorme mengder strøm å lade

Men å lade batterier for et fartøy som kan veie opptil 65.000 tonn krever store mengder strøm, skriver SvenskNæringsliv.

Flere av Sveriges store havner ligger i områder som i dag har utfordringer med strømnettkapasiteten. Sjøfarten kan få problemer med mangel på strømnettkapasitet, da landstrøm og batterilading kan føre til høy strømetterspørsel og behov for betydelig oppgradering av strømnettet.

Berglund mener hele shippingindustrien nå sliter med flere spørsmål rundt overgangen til batterier.

– Det første spørsmålet vi trenger svar på er: Er det elektrisitet å få tak i? Bransjens transformasjon vil kreve en utrolig mengde elektrisitet, så vi trenger svar på om vi virkelig vil kunne få til en endring.

Den andre saken som bransjen reiser spørsmål ved gjelder infrastruktur.

– Hvordan vil infrastrukturen se ut og når skjer utbyggingen?

– Og vi har også spørsmål ved ansvaret; Er havnene ansvarlige for utvidelsen, er det staten som er ansvarlig eller kommunene? Vi må vite det, sier Berglund til til SvenskNæringsliv.

– Våre investeringer er langsiktige

Stena Germanica går på ruten mellom Gøteborg og Kiel, som er for lang for elektrisk kraft, så Stena har skapt en annen løsning for strekningen.

– Den 240 meter lange og 29 meter brede fergen kan kjøre helt på metanol. Nå er målet at neste generasjon Stena-ferger skal være 100 prosent elektriske innen 2030, sier Berglund.

Han sier Stenas investeringer er langsiktige, og at rederiet akkurat nå er bekymret for at det ikke vil være nok kapasitet i strømnettet til å kunne gjennomføre ønskede investeringer.

Høy målsetting for fossil-kutt

Innenrikstransport står i dag for en fjerdedel av Sveriges klimagassutslipp, hvorav skipsfart står for 4 prosent av transportens utslipp.

I 2017 vedtok den svenske Riksdagen klimapolitiske rammer, som sammen med klimaloven krevde at utslippene fra innenrikstransport skulle reduseres med minst 70 prosent innen 2030, sammenlignet med 2010.

Målet med FNs maritime organisasjon, IMO, er å halvere andelen fossile utslipp innen 2050.

– IMO-målet vil i praksis bety en reduksjon på 75 prosent, da volumet av global skipsfart forventes å øke med 100 prosent. Dette er høye mål både internasjonalt og nasjonalt.

– For at vi skal kunne gjøre vår del, må vi ha garantier for at vi har en strømforsyning som kan takle elektrifisering, sier Claes Berglund til SvenskNæringsliv.