annonse

annonse

I alt 22 av de 799 trafikkskolene Statens vegvesen førte tilsyn med i 2019 fikk advarsel, mens 31 lærere mistet retten til å drive trafikkopplæring.

– Norge er best i verden på trafikksikkerhet, og den grundige føreropplæringen vår kan ta noe av æren for det. Vi er derfor opptatt av at alle som skal ta førerkort, får den gode opplæringen de har krav på, sier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen i en pressemelding.

For at en trafikklærer skal miste godkjenningen, må det være godt dokumentert at det er klare mangler ved opplæringen. Omholt sier tilstrekkelig opplæring er viktig for at de som får lappen, er forsvarlig opplært.

annonse

– Førerprøven får aldri kvalitetssikret alt det er krav om i føreropplæringen. Når trafikklærere bryter den tilliten de har fått, må det få konsekvenser, sier hun.

Det var skoler på Østlandet, altså Innlandet, Oslo og Viken uten tidligere Buskerud, som fikk flest advarsler og tilbakekallinger. Totalt fikk 10 av de 214 skolene det ble ført tilsyn med, advarsel. 17 lærere fikk tilbakekalt godkjenningen.

Til sammenligning fikk ingen av de 252 skolene i Vestland og Rogaland advarsel. Her mistet fem lærere godkjenningen.