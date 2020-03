annonse

annonse

I løpet av det neste året kan så mange som 22.000 koronapasienter trenge sykehusbehandling, anslår Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI presenterte mandag mulige scenarioer for utviklingen av koronautbruddet i Norge. Ifølge overlege Preben Aavitsland ser instituttet for seg at til sammen 22.000 personer vil bli innlagt på sykehus i løpet av det neste året, hvorav 5.500 må behandles på intensivbehandling.

Når utbruddet når toppen vil 1.700 være innlagt samtidig, 600 av disse på intensivavdelingene.

annonse

– Dette er et ganske krevende scenario, sier Aavitsland som understreker at tallene er usikre, ifølge Dagens Medisin.

De største usikkerhetsmomentene i modellen er når epidemien vil starte, hvordan den vil spre seg, hvor raskt det vil gå, effekten av mottiltakene og hvor mange av de syke som kommer til å trenge intensivbehandling.

Aavitsland mener samtidig at det ikke foregår noen ukontrollert spredning i Norge.

– Dette er et helt annet bilde enn Nord-Italia, hvor det ble oppdaget først ved et alvorlig tilfelle. Det tyder på at epidemien har spredt seg i det skjulte i flere uker. Vi tror vi er mer i forkant, sa Aavitsland under presentasjonen.

annonse

FHI hadde mandag registrert 192 personer med kononasmitte i Norge. Det siste døgnet ble det rapportert inn 23 tilfeller.