En italiensk overlege varsler at andelen alvorlige syke av koronaviruset kan være høyere enn mange har antatt.

Mange har hevdet at koronaviruset, og sykdommen covid-19 som den forårsaker, kun gir milde symptomer. Mange mener imidlertid noe ganske annet. En av dem er overlege og professor Giacomo Grasselli ved intensivavdelingen i Milano i Nord-Italia. Han befinner seg i koronavirus-krisen som herjer Lombardia-regionen.

– Nå er mer enn 5000 testet positivt. Rundt 40 prosent av de positive tilfellene trenger sykehusinnleggelse (behandling) for virusinfisert lungebetennelse og en form for respirasjonssvikt. 12,7 prosent av dem som er testet positiv trenger intensivbehandling. Dette er veldig høye tall, sier Grasselli i en orientering avgitt på et nettseminar for intensivpersonell ved norske sykehus, gjengitt av Nettavisen.

Mørketall

Han presiserer at det kun er de med tydelige symptomer som blir teset for viruset. Altså kan mørketallene være store, og dette kan indikere at andelen sykehusinnleggelser og intensivbehandlinger i realiteten er lavere. Likevel er det krevende for det italienske helsesystemet.

– Jeg vet ikke om vi kommer til å klare å håndtere det økende antallet pasienter, for som dere kan forestille dere, så kan man øke antall senger, men man kan ikke gjøre dette i evig tid. Prognoser viser at vi innen to uker må vente oss 2000 intensivpasienter, sier Grasselli.

– Det er åpenbart noe vi ikke har ressurser til, men ikke noe offentlig helsesystem eller privat helsesystem har ressurser til en såpass stor mengde med innleggelser over en så kort tidsperiode. Så vi gjør massiv innsats fra det kliniske og organisatoriske ståstedet. Alle jobber så godt de kan, alt fra leger, sykepleiere og til og med forvaltningen og politikere, må jeg si.