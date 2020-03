annonse

annonse

Dette er en samling av innenriksnyheter om koronaviruset.

02:18 NTB: Mens reisende fra Frankrike ble kontrollert for koronasmitte da de landet på Gardermoen søndag, gikk passasjerer fra Bergamo i Nord-Italia rett gjennom på Torp.

Bergamo-flyplassen i Lombardia ligger i et av områdene som italienske myndigheter har stengt av for å forhindre spredning av koronasmitte. Ryanair opererer fremdeles en rute mellom destinasjonen og Sandefjord lufthavn Torp flyplass. Da passasjerene med flyet landet i Norge søndag, var det ingen smitteverntiltak som møtte de reisende, skriver VG.

annonse

Ifølge markedssjef Tine Kleive-Mathisen på flyplassen var det ingen mistanke om at noen av passasjerene om bord i flyet var smittet av koronaviruset. Hun viser til at flyplassen i Bergamo fremdeles er åpen for trafikk, at Ryanair har valgt å opprettholde flygningene på ruten og at flyplassen følger rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi følger nasjonale myndigheters anbefalinger og har tett dialog med kommuneoverlegen og følger rådene fra FHI, sier Kleive-Mathisen.

Litt tidligere landet et fly fra franske Lyon på Gardermoen. Kommunelegen i Ullensaker hadde beordret flyet til beredskapsområdet for koronasmitte ettersom det var opplysninger om at noen om bord i flyet hadde vært i Nord-Italia.

– Vi hadde ingen mistanke om at det var syke om bord, men det var viktig å kartlegge dette, sier kommunelege Lars Meyer-Myklestad.

annonse

03:21 NTB: Leger frykter for få sykehusplasser ved virusutbrudd

Norske leger frykter kapasitetsmangel ved norske sykehus dersom et stort antall koronasmittede i Norge må legges inn for behandling.

Helsedirektoratets risikovurdering for koronasmitte i Norge fra februar går ut på at nesten hver fjerde nordmann kunne bli smittet. Gitt en vurdering over hvor mange av de smittede som blir så syke at de krever sykehusinnleggelse, vil norske sykehus ha behov mellom 1.400 og 2.800 intensivplasser. Det er langt flere enn vi har i dag, skriver NRK.

Mandag klokken 10 skal leger og helsefaglige fra hele landet ha et stort nettseminar hvor de skal få en ny risikovurdering av koronaviruset. Der kan smittefaren bli vesentlig oppgradert.

– Dette blir en utfordrende situasjon for norske sykehus. Det har vi pekt på mange ganger. Det er det vi kan si så langt, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

annonse

Søndag ettermiddag rapporterte Folkehelseinstituttet om at 169 personer i Norge så langt har testet positivt på koronavirus.

Flere leger har uttrykt at det ikke vil være sykehusplass til alle dersom viruset sprer seg raskt.

Intensivlege Kristian Strand ved Universitetssjukehuset i Stavanger skrev fredag på Twitter at sykehuset kunne risikere mellom 900 og 9.000 intensivpasienter de neste månedene. Den faste bemanningen på avdelingen er åtte pasienter.

– Observer karantener, vask hendene, skriver legen.

02:23 NTB: 40 nye virustilfeller i Kina

Det er registrert 40 nye tilfeller av koronavirus i Kina, mens dødstallet stiger til 3.119, opplyser helsemyndighetene i landet.

Tallet på smittede går noe ned, fra 44 rapporterte tilfeller søndag. Til sammen er det nå 80.735 bekreftede tilfeller av koronavirus i Fastlands-Kina, skriver Reuters.

Samtidig stiger dødstallet til 3.119, en økning på 22 dødsfall sammenlignet med dagen før.

annonse

Den sentrale provinsen Hubei, utbruddets episenter, rapporterte om 21 nye dødsfall. Atten av dem var i delstatshovedstaden Wuhan.

22:55 NTB skriver: Utenriksdepartementet (UD) har oppdatert sine reiseråd på grunn av koronasmitten og fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til tolv av landets regioner.

Reiserådet omfatter følgende regioner: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria og Abruzzo.

Det forrige reiserådet, som ble sendt ut fredag, omfattet bare de fire førstnevnte.



21:48 NTB skriver: Helsedirektoratet har søndag arbeidet opp mot Norwegian og SAS for å kartlegge hvor mange som kan ventes å reise hjem fra Nord-Italia, og på hvilken måte.

Dette er fortsatt uavklart, opplyser kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker kommune til NTB.

Begge flyselskapene har innstilt alle sine avganger til regionene i Italia som er hardt rammet av virusutbruddet, men fremdeles er det nordmenn i området som ønsker å komme seg hjem.



21:03 NTB skriver: Stavanger stanser alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere for å hindre spredning av koronasmitte. Det rammer blant annet en Bryan Adams-konsert.

I tillegg stenges arrangementer som er rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronavirus, opplyser kommunenen i en pressemelding søndag kveld.

Ifølge Stavanger Aftenblad medfører avgjørelsen blant annet at konserten med Bryan Adams i DNB Arena 11. mars avlyses.



20:32 NTB skriver: Til sammen har 169 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Søndag ble det registrert smittetilfeller på to sykehus. – Alvorlig, mener FHI.

Til sammen har 169 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Minst 109 av disse er smittet i forbindelse med reise i Italia og Østerrike.

Folkehelseinstituttet har det siste døgnet fått innrapportert ytterligere 22 personer som har testet positivt på koronavirus. Etter det Folkehelseinstituttet kjenner til, er ingen alvorlig syke.

Både Sunnaas og sykehuset i Stavanger meldte om smittetilfeller søndag.



20:01 NTB skriver: Søndag ble en person med koronavirus innlagt på Drammen sykehus, melder Vestre Viken helseforetak.

Ifølge en pressemelding, som Drammens Tidende refererer fra, fikk personen tidligere i uken påvist koronavirussmitte etter hjemkomst fra Nord-Italia og har vært i hjemmekarantene siden hjemkomsten.

– Pasienten har et sammensatt sykdomsbilde som gjorde at innleggelse var nødvendig, skriver helseforetaket videre i pressemeldingen.



19:47 NTB skriver: Sju frivillige i Rogaland Røde Kors er satt i hjemmekarantene av etter at de ga assistanse til en person som brøt sin hjemmekarantene, ifølge organisasjonen.

– Røde Kors ber alle respektere smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og kommuneleger. Bryter man en karantene eller trosser andre anbefalinger, utsetter man ikke bare seg selv men også andre for potensiell smittefare, sier Anders Thorheim, enhetsleder for beredskap og samfunnssikkerhet i Røde Kors.

De berørte Røde Kors-frivillige blir i hjemmekarantene til prøveresultatene for vedkommende som hadde brutt hjemmekarantenen blir klare.



19:26 NTB skriver: Otta ungdomsskole i Sel i Gudbrandsdalen stenger fordi tre firedeler av lærerstaben er i koronakarantene.

– Otta ungdomsskole er betydelig berørt, og det vurderes at det ikke er mulig å opprettholde drift som følge av at 15 av 20 lærere er satt i hjemmekarantene, heter det i en oppdatering på Sel kommunes nettsider.

Ungdomsskolen er foreløpig stengt fra og med mandag og ut uka. Heidal skole, Otta skole og barnehagene holdes åpent som vanlig, men utviklingen følges time for time.



18:17 NTB skriver: En medarbeider på fødeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus er smittet av koronavirus. Den ene av to fødeavdelinger ved sykehuset er stengt.

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne og smittevernoverlege Jon Sundal ga en orientering om situasjonen søndag kveld.

– Vedkommende var en del av et reisefølge på seks, hvor fem har et ansattforhold til sykehuset. De har ikke brutt retningslinjene for helsepersonell, sa Bryne.

18:36 NTB skriver: To ansatte ved rehabiliteringssykehuset Sunnaas er bekreftet smittet av koronavirus. 50 personer er satt i karantene, og smitten får følger for sykehusdriften.

En av de smittede fikk symptomer fredag 6. mars, møtte ikke på jobb og har siden holdt seg i hjemmekarantene. Det er ikke kjent hvilken avdeling den ansatte jobber på.

Den andre hadde vært på privat reise i Tyskland. Personen kom hjem sist søndag og ringte smittevernlegen mandag etter å ha følt seg litt dårlig på turen, opplyser fagdirektør Kirsti Bjune ved sykehuset til NTB.



18:22 NTB skriver: Helsepersonell som har vært i utlandet, og som får luftveissymptomer når de kommer hjem, blir testet for covid-19, opplyser Folkehelseinstituttet.

Helsepersonell møter daglig eldre og personer med kroniske sykdommer. Dette er risikogrupper for alvorlig koronavirus-sykdom, og vi ønsker å beskytte disse mest mulig, sier områdedirektør Geir Bukholm.



17:37 NTB skriver: En medarbeider på fødeavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus har testet positivt på koronasmitte, opplyser sykehuset.

16:14 NTB skriver: På grunn av virussituasjonen trekker Finland sin deltakelse i Nato-øvelsen Cold Response i Nord-Norge, opplyser det finske forsvaret.

Etter at det ble påvist koronasmitte hos en soldat i kavalerieskadronen i Skjold leir i forrige uke, har rundt 1.300 personer blitt holdt i karantene i leiren.

16:06 NTB skriver: Åtte pasienter og 42 ansatte ved Sunnaas sykehus er i karantene etter å ha vært i kontakt med en koronasmittet sykehusansatt. Saken får følger sykehusdriften.

14:35 NTB skriver: Den ansatte ved Sunnaas sykehus på Nesodden som er smittet av koronavirus, kan ha vært i kontakt med opptil ti pasienter, melder VG.

Vedkommende hadde vært på privat reise i Tyskland, som ikke regnes som et område med vedvarende smitte. Personen kom hjem søndag og ringte smittevernlegen mandag etter å ha følt seg litt dårlig på turen, sier klinikksjef Kathy Sørvik til avisen.

13:49 NTB skriver: 50 personer er satt i koronakarantene etter et bryllupsselskap i Oppdal, og to av dem viser symptomer. Flere av gjestene kommer fra Nord-Italia.

12:18 NTB skriver:

En ansatt ved hjerneslagavdelingen på Sunnaas sykehus er bekreftet smittet med koronavirus. Vedkommende var på jobb i tre dager før det ble mistenkt smitte.

Sykehuset opplyser i en pressemelding at de ser alvorlig på situasjonen. Administrerende direktør Einar Magnus Strand har besluttet såkalt grønn beredskap.

Den ansatte har ikke vært i et område med vedvarende spredning, men i Tyskland. Da den ansatte fredag ettermiddag ble kjent med at en person med påvist smitte hadde vært i samme lokale som vedkommende selv, varslet den ansatte smittevernlegen på Sunnaas sykehus.

11:10 VG skriver: Antallet smittede med koronavirus i Norge fortsetter å øke.

Det første tilfellet av viruset Covid-19, også kjent som koronaviruset, i Norge ble registrert 26 februar, ifølge en oversikt i VG. Nå, 11 dager senere, har antallet smittede økt til hele 157.

Smittetilfeller er registrert i alle norske fylket bortsett fra Nordland. Oslo er hardest rammet om man ser til tilfeller i relasjon til befolkningsmengde, med 4,26 smittede per 100 000 innbyggere. Trøndelag, Vestland og Innlandet følger etter, med henholdsvis 3,88, 3,80, 3,50 tilfeller per 100 000 innbyggere.

Flere enn 106 200 har hittil blitt smittet av koronaviruset i verden. 3513 personer har dødd, og 56653 er blitt friskmeldt.

Norge ligger på 16. plass hva gjelder det totale antallet smittede per land, om man regner med cruiseskipet utenfor Japan som en enhet. I Sverige, der også én person er friskmeldt, er det nå flere smittede enn i Norge.

09:44 NTB skriver: Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) er i karantene i påvente av svar på en test for koronaviruset. Hun kom fra et møte i Paris fredag.

En fransk parlamentariker og en ansatt i kantinen i bygget der møtet ble arrangert, er innlagt på sykehus med koronasmitte, skriver VG.

– Karantene er kanskje litt drøyt. Jeg er oppfordret til å holde meg hjemme og er helt frisk, sier Christoffersen til avisen.

Ap-politikeren, som er medlem i Europarådets parlamentarikerforsamling, sier at møtet i Paris ble avsluttet med en lunsj som var tilberedt i kantinen, men hun sier hun ikke har hatt kontakt med de to som er innlagt på sykehus.

Inntil hun får svar på testen, holder Christoffersen seg hjemme.

Det var Drammens Tidende som først meldte om saken.

08:34 NTB Skriver: Mer enn 2.000 personer er testet for koronaviruset i Norge, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Norge kan gå tom for tester hvis man tester uhemmet.

Det er mangel på testmateriale både nasjonalt og internasjonalt, og fagdirektør for smittevern ved FHI, Frode Forland, advarer mot å teste uhemmet og uten indikasjon. Da kan man gå tom, skriver VG.

– Ja, hvis vi tester uhemmet og uten indikasjon, så kan det skje. Derfor er vi ganske strenge på å si at det skal være en god indikasjon for å teste, sier Forland til avisen.

Så langt kan to tredeler av 147 bekreftede smittetilfeller i Norge spores tilbake til Italia. Ingen er blitt alvorlig syke.

FHI har foreløpig «flere tusen tester» på lager og prøver stadig å få tak i flere.

– Vi regner ikke med å gå tom med dagens strategi, og vi prøver hele tiden å få tak i nytt materiale til alle de laboratoriene som nå tester, sier Forland.

Kun én helseregion rustet opp et ekstra beredskapslager for koronaviruset

06:10 NTB Skriver: Det er store forskjeller i hvordan helseregionene har forberedt seg på koronaviruset. Bare Helse sør-øst besluttet å bestille ekstra utstyr i slutten av januar.

Det skriver Aftenposten, som har vært i kontakt med de fire regionale helseforetakene.

Bare Helse sør-øst, som dekker Østlandet og Sørlandet, besluttet å ruste opp et ekstra beredskapslager med utstyr i slutten av januar. De opplyser til avisen at de har nok utstyr for tre-seks måneder, og at de har særskilt oppmerksomhet på åndedrettsvern (munnbind, journ.anm.) og beskyttelsesbriller.

Helse Midt-Norge og Helse vest har ikke gjort noen ekstra bestillinger av utstyr.

– Vi forholder oss til informasjon og koordinering fra Helsedirektoratet. Og helt fra utbruddet startet i Kina, har vi fulgt anmodningen fra WHO internasjonalt og Helse- og omsorgsdepartementet nasjonalt om ikke å hamstre utstyr, skriver de to helseregionene i to identiske kommentarer til Aftenposten.

Helse nord skriver til avisen at de gjorde en vurdering av ventet utstyrsforbruk ved et utbrudd. I noen tilfeller har noen av de lokale helseforetakene «måttet supplere på enkelte områder», skriver de.

I tillegg til utstyrslagrene til de ulike sykehusene finnes det et sentralt lager.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til Aftenposten at helseregionene håndterer situasjonen ulikt, og at de har innhentet data ukentlig for hva de har av utstyr. Dersom noen går tomme for utstyr, er det mulighet for å omfordele det, sier Lie.