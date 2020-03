annonse

Nå skjer alt på en gang. Børsene stuper, oljeprisen stuper, og den norske kronen er på vei ned i rasende fart. Vi er et veldig sårbart land, og det har politikerne en del av ansvaret for.

Vi har vært altfor avslappede og passive de siste årene, og det kommer nok av de enorme summene vi har hatt på bok på grunn av oljen. Det som skjer i dag viser hvor ekstremt sårbare vi er. Vi er et land med liten konkurransekraft, med en oppblåst, særdeles ineffektiv offentlig sektor. Vi har et dobbelt så stort regjeringsapparat som svenskene, sett i relasjon til befolkningsmengden. Og antall byråkrater har dessverre kun økt under Solbergs regjeringstid.

Vi er i en særstilling i Norge, som et utviklet land avhengig av råvarepriser. Andre land, som vi innbiller oss at vi ligner på, har mangfoldige økonomier som baserer seg på kompetanse og hodebruk, i stedet for utnyttelse av naturressurser. Oljevelstanden har imidlertid gitt oss noen muligheter, som vi ikke har utnyttet.

Hodeløs pengebruk

Altfor lite er blitt satset på forskning og utvikling. Det er her vi burde ha brukt store penger siden oljevelstanden slo inn. Innovasjon Norge er en vits. De reiser til Kina for å få kinesere til å feriere i Norge, som om turisme var avgjørende for norsk velstand i fremtiden. Vi skulle ha satset langt mer på forskning, utdanning og IKT. Samtidig tar vi oss råd til en ekstremt ulønnsom innvandring, det overnevnte, oppblåste byråkratiet, subsidier og støtte til kunst (og svineri). Hva i all verden er det politikerne holder på med?

Vi skulle helt fra første stund ha forholdt oss til oljevelstanden som om den var en slags bonus vi egentlig ikke skulle hatt, i stedet for å gjøre norsk økonomi avhengig av den. Norsk økonomi følger jo oljeprisen, bare dette sier jo alt. Land rundt oss, som vi liker å sammenligne oss med, har gjort store fremskritt i IKT-sektoren, og levert selskaper som har revolusjonert bransjer, mens vi stort sett har holdt oss til olje og fisk. Det er pinlig, men enda verre, det er farlig for nordmenn. Særlig når verden går av hengslene.

Kunne vært rustet

Og det hadde ikke trengt å være sånn. Med riktig politisk stimuli, samt edruelighet i økonomisk politikk, såvel som i innvandringspolitikken, ville vi ha vært langt bedre rustet til å møte de utfordringene vi nå så plutselig står overfor. Vi er tatt på sengen, men vi burde ha sett dette komme.

Koronaviruset og OPEC-blunderet er en utløsende faktor. Norsk økonomi har store underliggende problemer som kommer til overflaten raskere enn mange hadde trodd. Kanskje blir dette oppvekkeren politikere og folk trenger? Eller er dette begynnelsen på slutten for norsk velstand?