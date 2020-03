annonse

annonse

Coronavirus brukes nå som en unnskyldning for den pågående økonomiske kollapsen som følge av den elleville finans- og pengepolitikken som har vært ført av sentralbankene, det private bank- og finansvesen og våre folkevalgte siste 20-25 år. Det er greit å ha noe å skylde på når nachspielet i historiens største kjøpefest er over, og folket våkner til århundrets bakrus.

Det er aldri «størrelsen på nålen», i dette tilfelle coronaviruset, som bestemmer hvor stor kollapsen blir. Det er alltid «størrelsen på ballongen(e)», i dette tilfelle eiendomsballongen, aksjeballongen, forbruksgjeldballongen, statsgjeldballongen; altså «altmuligballongen».

Les også: FN: koronaviruset vil strupe globale investeringer

annonse

Finanskrisen i 2007/2008 skyldtes for mye gjeld/kreditt, og den utløsende faktor (konkursen i Lehman Brothers) skyldtes manglende likviditet som følge av for høye gjeldsnivåer. Den gang var verdens totale gjeldsbyrde ca. USD 105 000 milliarder. Ved å skyve problemet foran seg i 12 år til; med manipulerte rentenivåer ned mot og under null og massiv «pengetrykking» er verdens totale gjeldsbyrde nå ca. USD 260 000 milliarder , mer enn dobbelt så mye som i 2008. Dette har forårsaket gigantiske (finansielle) bobler i absolutt alle markeder, eksempelvis bolig- og børsmarkedet. Tilgangen til billig kreditt har fått «kredittkortene til å gå varme», synliggjort ved at nordmenns forbruksgjeld øker med en takt som innebærer fordobling hvert syvende år.

«Likviditet» er et nøkkelord, og rentereduksjonen på 0.5 prosent poeng fra FED (sentralbanken i USA), samt flere hundre milliarder dollar i likviditetstilførsel de siste 4-5 måneder, for å holde liv i verdens bank- og finansinstitusjoner en liten stund til, viser at den samme panikken som inntraff rett før markedet krasjet i 2008, er der igjen i dag; bare mye verre enn i 2008. Rentevåpenet er så godt som oppbrukt (allerede nær null), og uansett hvor mye penger som «trykkes», greier ikke markedet å absorbere mer gjeld. Kollaps er en matematisk sikkerhet. Det hjelper ikke å pumpe mer penger inn i aksjemarkedet når realøkonomien, dvs. det vi produserer og skal leve av, ikke lenger er produktivt. At «enprosenten» på Wall Street blir enda noen milliarder rikere, hjelper ikke Ola og Kari med å betale regningene. Tvert imot; inflasjonen forårsaket av kredittilførselen til de som allerede har mest, fører til at det er mindre «penger i pungen» for Ola og Kari, som får «smulene» helt til slutt. Vi blir «rundlurt» av banker og politikerne, men gjør ingenting med det.

Norge – et land uten konkurransekraft

For Norge blir nedturen verre enn mange andre steder fordi vi er et land tilnærmet uten konkurransekraft. Kort sagt: Norge er dårlig butikk; store underskudd på statsbudsjettet (eksklusive olje) og et skyhøyt kostnadsnivå. Det hjelper ikke at vi nesten ikke jobber lenger, noe gjennomsnittlig antall arbeidstimer i underkant av 30 timer/uke kontra 40-45 timer for 30 år siden bekrefter. Vi er blitt «feite og late». Fallhøyden er større enn i de aller fleste andre land. Sentralbanksjef Olsen er bekymret for handelsunderskuddet (fastland) på noen hundre milliarder, og en rekordlav kronekurs. Det dette viser, er at våre viktigste handelspartnere har mistet all økonomisk tillit til den «norske velferdsstaten». AS Norge prises som en konkurskandidat av det internasjonale samfunnet. Derfor kommer absolutt alt til å falle i Norge, boligpriser, aksjemarkedet, oljeprisen, absolutt alt. Det er bare naive nordmenn som Harald Eia som fremdeles er hovmodig nok til å tro på Gro Harlem Brundtlands uttalelse om at «det er typisk norsk å være god».

Oljeprisen skal ned, antakelig mot historisk lavmål på USD 12 (nåverdi). Kanskje stopper fallet på USD 20 eller 30? Da er ingen felt i Nordsjøen drivverdige. Etter krasjet i 1929 tok det 4 år før børsen hadde sunket 90 prosent. Det kan ta lenger eller kortere tid nå, men fallet vil være i samme størrelsesorden. Da er oljefondet forduftet. Likeså fremtidige pensjoner, som allerede er kraftig underfinansiert. Boligmarkedet skal ned 50-60%, minst.

annonse

Hvorfor skjer dette? Kort fortalt, fordi mangeårig tilgang til billig kreditt har ført til en ekstrem og vedvarende inflasjon av varer og tjenester, så som olje og andre og råvarer, som igjen har før til inflasjon av lønninger, ferie og fritid og tilsvarende høye kostnadsnivåer, og som til syvende og sist ikke er regningssvarende.

Lønninger i nær sagt alle Eurosone-land, så som Hellas, Portugal, Spania, Italia m.fl. skal ned mye på grunn av ubalansen i konkurransekraft mellom land i Eurosonen. Derfor er brexit begynnelsen på slutten for EU, et håpløst sosialistisk eksperiment; med innførselen av euroen for noen tiår siden som det egentlige dødsstøtet. Men, lønningene skal mest ned i Norge, hvor konkurransekraften er så godt som ikke-eksisterende. Alternativet er at lønninger og kostnadsnivå må opp 25-30 prosent i land som Tyskland, hvor industriproduksjonen i dag er i krisemodus. Det ville være «drepen» for tysk produktivitet og konkurransekraft, og vil derfor ikke skje.

Til slutt er det markedet som ordner opp i denne ubalansen som følge av politikernes og sentralbankens mangeårige kredittfest. Det er som en «søkkvåte svamp» full av kreditt, inflaterte råvarer, tjenester, lønninger og «feilprisinger». I et nullrenteregime finnes det ikke noen reell fri prisdannelse, og kreditten brukes da til å skape enorme bobler i økonomien, så som boligbobler og børsbobler, som er dømt til å sprekke, når «svampen blir offer for tyngdeloven». Det handler om produktivitet og konkurransekraft som forutsetninger for «levedyktige økonomier.

Les også: Stena: Fremtidig strømmangel kan stoppe investeringen i elektriske ferger

En desperat kamp

Det vi er vitne til er politikernes og sentralbankens desperate kamp for å hindre at markedskreftene klemmer «gørra» ut av svampen, altså kvitter seg med overkapasitet (bobler) i økonomien bygget opp med kreditt og manipulerte lave renter over de siste 20-25 årene. Da får vi det konkursscenariet vi trenger for å rette opp alle feilallokeringer og feilinvesteringer. Konkurs er bra fordi den stopper lidelsene, og gir oss medisinen vi trenger for å få økonomien tilbake i balanse. Dessverre har politikerne gjort situasjonen mye verre siden 2008 ved å tillate sentralbankene og finansinstitusjonene å tilføre enda mer «vann i svampen», i form av enda billigere kreditt ved å gjennomføre et gedigent falskmyntneri, dvs. trykking av penger. Den globalistiske tankegangen må ta en stor del av skylden for dette. Til slutt må skattebetalerne, du og jeg, gjøre opp regningen for at denne årelange vanvittige ekspansjonen, spesielt i offentlig sektor, som har fått anledning til å ødelegge produktivitet og entreprenørskap. Vi betaler dobbelt opp – redusert kjøpekraft og nedbetaling av tonnevis med gjeld. Sparerne taper – overforbrukene med «plastkort» vinner. Fornuften taper for ufornuften. Pensjonister og fremtidige generasjoner betaler regningen, om den overhode er mulig å betale.

annonse

Corona virus som utløsende faktor

Coronaviruset er «The Black Swan” eller «nålen» som utløser den kollapsen som måtte komme, uansett. Tegnene er tydelige: USD 12 milliarder er trukket ut av obligasjonsmarkedet siste uken, hvilket er det høyeste tallet siste tiår. Det såkalte repomarkedet, som sørger for likviditet til banksystemet, er i ferd med å spinne ut av kontroll, slik det gjorde i 2008. Resultatet vil være hundrevis, kanskje tusenvis av bankkonkurser. Velter en av «de store», da går også DnB og de andre norske bankene med i dragsuget. Dette er ikke synsing, men enkel matematikk. Oljeprisen har stupt, og vil fortsette å falle, helt ned mot historisk lavmål. Med null eller negative renter, vil det ene pensjonsfondet etter det andre gå overende. Fondene trenger 7-8% avkastning hvert år, men har allerede gått med negativ avkastning siste 10-12 år. Obligasjonsmarkedet, aksjemarked og det enorme derivatmarkedet (mer enn 10 ganger verdens bruttonasjonalprodukt) vil kollapse, og det finnes ikke tilstrekkelig med «nytrykte penger» for å «tette igjen hullet».

Globalistenes mareritt

Blir det ille nok, får vi mer krig. Ingen ting er bedre enn en krig for å få folket til å tenke på andre ting enn hvem som har ødelagt hverdagen deres. Husk på det når våre folkevalgte «globalister» i kjent stil ber oss, folket, om å redde finansinstitusjonene, dermed også politikerne fra ansvaret de har for det økonomiske og samfunnsmessige sammenbruddet de har skapt, ved å forlange at vi, skattebetalerne og innskyterne, dekker regning etter bankenes og finansinstitusjonenes elleville gambling med våre penger – godt hjulpet av politikerne.

Globalistene, fra høyre til venstresiden, har vært ivrige pådrivere i den globalistiske agendaen, som i tillegg til å sørge for enorme flyktningestrømmer og åpne grenser, og et Europa på grensen til økonomisk og sosialt sammenbrudd, også har medført at den vestlige verden importerer store deler av mat, medisiner og innsatsfaktorer fra Kina. Coronaviruset vil tydeliggjøre hvor feil globalistenes drøm om å skape en verden hvor nasjonalstater og grenser ikke finnes, og der statsborgerskap ikke har noen verdi ut over de pliktene du som statsborger vil ha når det kommer til å måtte betale skatt, har vært. Med «China closed for business» vil globalistenes drøm om en «verdensregjering», en totalitær verdensorden, slik blant andre vår nåværende finansminister Jan Tore Sanner tydeligvis er så opptatt av, vise sitt sanne ansikt når matbutikker og apotekene om kort tid er tomme for varer.

Coronaviruset vil skape mye lidelser, men ut av lidelsene kommer det forhåpentligvis noe godt; «Globalistenes endelikt». La oss kvitte oss med dette antikvariske tankegodset om en verdensregjering – utsprunget av Karl Marx og Friedrich Engels i «Det Kommunistiske Manifest» i 1848 – og den kollektive uforstanden, slik den har fått anledning til å manifestere seg gjennom dagens populistiske kulturmarxisme. Det er på tide å «sparke globalistene ut av kontorene» og gi styringen tilbake til folket.