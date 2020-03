annonse

Fullførte testkampanjer for Schibsted i Sverige viser at «Swadd», som fungerer som en miniquiz på toppen av en annonse, øker den totale seertiden med over 500 prosent på de som samhandlet med annonsen.

– Fantastiske og gledelige tall. Våre lesere er glade for å se reklame gitt at den er utformet på riktig måte for dem, sier Jane Westermark, produktsjef display i Schibsted Marketing Services.

I disse dager lanserer Schibsted den nye plug-in-teknologien «Swadd» i visningsformatet.

Tester viser at annonser som bruker «Swadd» i gjennomsnitt vises i hele 17 sekunder.

Teknologien gir også samhandling og en erkjennelse av at forbrukerne har forstått annonsørens kommunikasjon.

Alt skjer direkte i annonsen, og annonsøren betaler bare når reklamemeldingen både har nådd fram og er forstått, heter det i en pressemelding fra Schibsted i Sverige.

Schibsteds svenske virksomhet inkluderer selskap som Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Lendo, Prisjakt och TV.nu.

«Swadd» krever medlemskonto

«Swadd» som teknologi implementeres som en plug-in på annonsen og fungerer som en mini-quiz.

Leseren blir spurt hva annonsen handler om, og ved riktig svar blir du belønnet med økonomisk kompensasjon og et muntert animert ansikt.

Kompensasjonen etterfylles direkte i leserens «Swadd» lommebok og kan brukes til kjøp av ulike gavekort.

– Annonsørene våre betaler bare for unike personer som har sett annonsen og bekreftet at budskapet faktisk er levert, og leserne våre blir belønnet for å delta i annonseringen de ønsker å motta, sier Jane Westermark i pressemeldingen.

Det er antatt at «Swadd» vil være tilgjengelig for alle mediehus i fremtiden, men Schibsted er først ut.