annonse

annonse

Oljeinvesteringene har endret seg mye de siste årene, og i fjor ledet et investeringsboom til opptur i norsk økonomi.

Ifølge SSBs tall steg investeringene for 2019 i fjerde kvartal til 45,9 milliarder kroner, som er er høyeste nivået på fire og et halvt år.

Men sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 venter et kraftig investeringsfall på norsk sokkel de neste to årene. Han tror toppen er passert for oljemotoren i norsk økonomi.

annonse

Les også: FN: koronaviruset vil strupe globale investeringer

Dermed kan det været klart for en ny nedtur, som vil legge en demper på veksten i økonomien, på grunn av færre nye prosjekter og at investorer presser oljeselskapene til å investere mindre, fastslår Andreassen søndag overfor E24.

Andreassen mener grunnen til investeringsbremsen er todelt, deriblant at det er færre nye, store oljeprosjekter.

– Oljeselskapene over hele verden er under press fra eierne for å være forsiktige med å investere. Investorene er ikke sikre på hvor lenge oljealderen varer.

annonse

– Investorene ser at dette er skummelt, fordi de skjønner at det skjer noe med klimaet – det er i alle fall vår tolkning. De er tilbakeholdne med fossile investeringer. Vi må ta inn over oss at det også kommer til å påvirke aktiviteten i Nordsjøen, sier han til E24.

Les også: Kraftig børsfall i Midtøsten

Fra toppen i 2019 tror han oljeinvesteringene, justert for prisvekst, vil gå ned med 17 prosent de to neste årene frem slutten av 2021.

Sparebank 1 Markets har kuttet prognosene etter den siste tellingen av investeringsplanene til oljeselskapene på norsk sokkel.

Statistikkbyrået tror imidlertid denne normale oppjusteringen av anslagene blir mindre fremover, delvis fordi det er ventet færre nye prosjekter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826