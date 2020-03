annonse

Alle unntatt fire av Apples butikker i fastlands-Kina har gjenåpnet etter koronavirus-stengning. Også IKEA åpner dørene i flere varehus.

Apple har 42 butikker i fastlands-Kina og 38 av disse er åpne igjen etter en langvarig nedstengning mens nasjonen har kommet mer til hektene etter utbruddet av koronaviruset, melder CNBC.

Kina er et kritisk marked for Apple. IPhone-produsenten advarte tidligere i år om at man ikke ville klare å levere resultater etter prognosene for første kvartal på grunn av virusutbruddet og påfølgende lukkede butikker.

IKEA åpner

IKEA har 30 varehus i Kina, og i den tredje uka i januar i år ble møbelkonsernet tvunget til å stenge varehuset i Wuhan etter virusutbruddet.

I ettertid ble flere varehus landet rundt lukket på ordre fra myndighetene. Verken kunder eller ansatte fikk anledning til å bevege seg fritt utendørs.

Nå åpner Ikea ni butikker til i Kina etter utbruddet, sier en talsperson for selskapet til svenske medier.

Forrige helg åpnet fem andre Ikea-butikker i Kina etter at selskapet stengte alle 30 butikker i landet i slutten av januar på grunn av utbruddet av koronaviruset, som begynte i den kinesiske metropolen Wuhan, hovedstaden i Hubei-provinsen.