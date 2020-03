annonse

Cicero Senter for klimaforskning vil ikke debattere med Klimarealistene, som de beskriver som «legfolk som fornekter klimavitenskapen».

Nettavisen skriver:

«I slutten av februar hadde NRK Debatten planlagt en debatt der Cicero Senter for klimaforskning skulle svare på påstander fra Klimarealistene, en organisasjon som er skeptisk til at klimaendringer er varige og at de er menneskeskapte.»

Men debatten ble avlyst. I en e-post forklarer programleder Fredrik Solvang at de ønsket en debatt som skulle ta for seg noen av de mest sentrale påstandene om klimaendringene fra dem som ikke mener de verken er menneskeskapte eller farlige, slik Klimarealistene ved Morten Jødal og Jan-Erik Solheim påstår.

– Vi ønsket at de skulle imøtegås med vitenskapelige argumenter av Bjørn Samset ved Cicero og Tore Furevik ved Bjerknessenteret, skriver Solvang.

Furevik var villig til å stille til debatt, men Cicero avslo. Begrunnelsen var skrevet av Christian Bjørnæs, som er kommunikasjonsdirektør i Cicero:

«CICERO har siden februar 2017 hatt en policy om at våre forskere ikke deltar i debatter med legfolk som fornekter klimavitenskapen», (og at) «debatter der uvitenskapelig synsing skal imøtegås, overlater vi til andre typer aktører».

Christian Bjørnæs har ingen realfaglig utdannelse selv, men han har vært klimajournalist, han har skrevet flere bøker om klimasaken, og har mastergrad i internasjonal journalistikk fra Cardiff University. Morten Jødal fra Klimarealistene er biolog. Han har jobbet med fagområdene biologi og kjemi i Norges Forskningsråd, samt med forskningsprogrammene havbruk, genteknologi, sur nedbør og økologien i iskanten i Arktis (Pro Mare).

Etterlyste selv åpen debatt

Bare noen få dager senere skrev samme Bjørnæs et innlegg i Nettavisen hvor han etterlyste en mer åpen debatt rundt klimasaken. Ingressen lød slik:

– For at klima-politikken skal ha legitimitet, er det viktig at folk deltar i debatten og føler seg hørt. Det hjelper ikke å klistre merkelapper på hverandre og idiotforklare meningsmotstandere.

Klimaskeptikere slipper ikke til

Morten Jødal fra Klimarealistene mener dette er et eksempel på hvordan folk som ikke svelger klimaevangeliet ikke slipper til i den offentlige debatten. Han mener Cicero viser «en grusomt nedlatende holdning».

– De som har et annet syn i klimadebatten skal ikke slippe til. Jeg skjønner ikke at ikke dette bryter med Vær Varsom-plakaten.

Bjørnæs vil ikke debattere med fagfolk fra Klimarealistene, og vil overlate den debatten til «politikere eller ikke-statlige organisasjoner».

– Vi bruker store ressurser hvert år på å formidle naturvitenskapelig forskning i media og gjennom sosiale medier, men vi ønsker ikke å stille i en debatt med folk som ikke forholder seg til vitenskapelige spilleregler.

Føringer

Også norske medier har retningslinjer for hva slags kritiske røster de slipper til. NRKs nylig nedsatte klimagruppe gir klare føringer for sine journalister:

«Dersom NRK ofte løfter frem debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte, kan vi gi publikum inntrykk av at forskerne er mer uenige enn de faktisk er».

Den britiske avisen The Guardian har erklært klimakrise, og vil ikke sette på trykk noe som motsier det som er vedtatte sannheter i klimadiskusjonen.

