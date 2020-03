annonse

annonse

Oljeprisen raser nedover, børsene faller og den norske kronen er rekordsvak. Hvordan vil dette påvirke din økonomi?

Faller boligen din i verdi? Bør du være bekymret for jobben din? Nettavisen spør sjeføkonomene Jan Ludvig Andreassen fra Eika Gruppen, Nejra Macic fra Prognosesenteret og Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Jan Ludvig Andreassen anbefaler at du forholder deg rolig og venter. Det er for sent å selge huset og kjøpe et nytt. Det er bedre å følge med hvordan markedet utvikler seg og se hva myndighetene gjør. Men hvis du har for mye gjeld, så bør du vurdere å kvitte deg med mest mulig.

annonse

Les også: Oslo Børs stupte 8,1 prosent etter helrød dag

Kyrre Knudsen mener på sin side at det er vanskelig å vite om vi har nådd bunnen, eller om dette kommer til å vare lenge. Situasjoner som dette fører til at folk avventer, og det påvirker boligprisene.

– Når vi skal oppdatere anslagene for boligprisene fremover, så vil vi nok anslå at boligprisene blir lavere. På grunn av større usikkerhet enn normalt, vil vi nok se færre kjøpere, noe som igjen vil påvirke prisene, sier Knudsen.

Les også: Analytiker: – Saudi-Arabia vil at dumpingen av oljeprisene skal smerte

annonse

Nejra Macic sier at uroen også vil påvirke sysselsetningen.

– Vi har allerede sett at turistnæringen har blitt rammet. Det samme gjelder varehandelen og butikkene, sier Macic og fortsetter:

– Samtidig så er en svak norsk krone veldig positivt for eksporten. Så dette er gode nyheter dersom du jobber innenfor en eksportnæring.