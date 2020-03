annonse

På skiferie i Østerrike ble paret smittet av koronaviruset. Hjemme ble de avvist da de ba om å bli testet. Nå er mannen (48) innlagt og kvinnen syk hjemme.

Kvinnen og mannen fra Oslo var sammen med ni andre på skiferie i Østerrike da de pådro seg klare symptomer på koronasmitte, skriver VG og Aftenposten. Etter hjemkomst ble de syke og ba om å bli testet for smitte, men ble avvist. Til slutt ble mannen så dårlig at han ble innlagt og er nå på isolat. Kvinnen er hjemme alene og strever med en kraftig virusinfeksjon.

– Når man hører og leser om talspersoner for helsemyndighetene, får man inntrykk av at man bare blir lettere plaget. Det er feil. Du blir skikkelig dårlig. Dette er ingen spøk, sier kvinnen til Aftenposten.

Pustevansker

– Det er greit at folk får vite at man kan bli ordentlig syk av dette. Jeg er veldig syk – det har jeg vært i ti dager, forteller 48-åringen selv til VG.

Det var kjæresten som ringte etter ambulanse da mannen slet med å puste og hadde så kraftige hostekuler at han sto og brakk seg.

Etter at paret kom hjem fra skiferien ba de om å bli testet, men ble avvist ettersom de ikke hadde vært i en risikosone. De påla seg selv karantene og sa fra til arbeidsgivere, venner og familie. En av de andre i reisefølget skal således ha bløffet seg til en test ved å si at de hadde vært i Italia. Slik ble smitten oppdaget. I alt har seks personer i reisefølget testet positivt på koronasmitte.

Begrenset kapasitet

Frode Forland, fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet (FHI), sier til VG at han ikke kan kommentere enkeltsaker. Han sier at FHI har vært opptatte av å teste personer de mener har en reell smitterisiko.

– Det har vært knyttet til spesielle land og at folk kommer med symptom. Og det er viktig at vi ikke tester for mange personer som det ikke er grunn til å teste, for vi har faktisk en mangel på testkapasitet i Norge, sier han.