Tall fra Nets og Vipps AS viser at i februar ble det gjennomført 162,7 millioner kortkjøp, en vekst på 7,6 prosent i forhold til februar 2019.

Betalingskortene ble benyttet til å handle varer og tjenester for 51,6 milliarder kroner, en økning på 7,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

— Deler av den sterke veksten i kortbruken i februar skyldes at det var skuddår, men selv om det tas høyde for dette viser statistikken en god vekst i kortbruk, både i forhold til antall kortkjøp og beløpene det ble handlet for, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.

Bankkort med BankAxept ble i februar benyttet 126,8 millioner ganger, noe som er 8,2 millioner mer enn samme måned i fjor. Det ble handlet varer og tjenester med BankAxept for nesten 38,2 milliarder kroner, ifølge Nets Branch Norway.

I tillegg til BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort brukt i betalingsterminaler i Norge. Inkludert i volumet er også handel på nett eller mobil for en del norske nettbutikker.

Kontaktløs betaling vokser videre



I februar var det 51,2 millioner kortkjøp som ble gjennomført kontaktløst med BankAxept-kort, en vekst på 15,7 prosent sammenlignet med januar.

— Ut fra tallene i februar ser vi at tæpping* nå er i ferd med å bli den foretrukne betalingsvanen for mange forbrukere. For første gang ble det gjennomført mer enn 50 millioner kontaktløse betalinger, og mer enn 40 prosent av alle BankAxept-kjøpene i februar ble gjennomført kontaktløst.

– Vi tror denne veksten vil fortsette videre frem mot sommeren, og om noen måneder vil vi se at halvparten av alle transaksjoner er kontaktløse, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS.

*Fakta om tæpping

Kontaktløs betaling er til stor fordel for både butikkene og kundene siden det går mye raskere å betale kontaktløst sammenlignet med andre betalingsformer.

Du kan alltid tæppe med ditt BankAxept-kort uavhengig av beløp.

For beløp over 400 kroner må du alltid taste PIN-kode, i tillegg får du med jevne mellomrom beskjed om dette også for lavere beløp.

