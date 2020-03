annonse

Nederlands kong Willem-Alexander har sagt unnskyld til Indonesia for den «overdrevne voldsbruken» i landets frigjøringskrig mot den nederlandske kolonimakten.

Kongens unnskyld kom under et statsbesøk i Indonesia, rett etter at Willem-Alexander og dronning Maxima hadde møtt president Joko Widodo.

Indonesia erklærte seg selvstendig 17. august 1945 etter å ha vært okkupert av Japan under andre verdenskrig og etter flere hundre år med Nederlands styre i det sørøstasiatiske øyriket. Deretter fulgte fire år med væpnet kamp og internasjonalt press før Nederland aksepterte Indonesias uavhengighet i 1949.

Frigjøringskrigen innebar «en smertefull separasjon som kostet mange liv», sa den nederlandske kongen tirsdag.

– Jeg vil uttrykke min beklagelse og si unnskyld for den overdrevne voldsbruken nederlenderne sto for i den tiden. Det gjør jeg vel vitende om at berørte familier kjenner smerte og tap den dag i dag, fortsatte Willem-Alexander.

– Fortiden kan ikke viskes ut, men må anerkjennes av hver generasjon, la han til.

I 2013 beklaget Nederlands regjering massedrapene som ble begått av den nederlandske hæren under frigjøringskrigen på 1940-tallet. Tirsdagens uttalelse er den første fra en nederlandsk monark, ifølge flere kilder.

Kongeparet besøkte også en nederlandsk krigskirkegård i Jakarta tirsdag.