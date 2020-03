annonse

En togpassasjer som reiste fra Kristiansand til Oslo 5. mars har fått påvist koronavirus. Togselskapet Go-Ahead etterlyser passasjerer som satt i samme vogn.

Passasjeren reiste med avgangen fra Kristiansand klokken 11.55 torsdag 5. mars.

Vedkommende satt i vogn fire, og ifølge opplysninger fra Entur satt det åtte passasjerer i denne vognen, opplyser Go-Ahead i en pressemelding.

To av disse passasjerene er identifisert, og bydelslege i Oslo vil sørge for at disse er/blir informert. De øvrige fem passasjerene har togselskapet ikke kontaktopplysninger på. Passasjerer som vet at de reiste med denne avgangen og i denne vognen, oppfordres til å ta kontakt med helsemyndighetene, oppfordrer togselskapet.