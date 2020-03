annonse

Christian Tybring-Gjedde (Frp) går til frontalangrep på Dagbladet etter meningsinnlegg det flere Frp-politikere blir knyttet til 22.juli-angrepet.

I forrige uke skrev Resett om Mdg-politiker Miriam Einangshaug, som uttalte på twitter at Oslo Frps resulosjon om å bli et patriotisk fyrtårn i verden var «brunt møl».

– Snart 9 år etter en høyreekstremist tok livet av 77 mennesker presterer et lokallag i et av landets største politiske partier å vedta dette brune mølet. Jeg er så skuffa, og så skremt. Lærte vi virkelig ingenting?, skrev hun.

Nå har Einangshaug skrevet et lengre meningsinnlegg i Dagbladet.

I innlegget hevder Einangshaug at Frps tanker, holdninger og retorikk er til inspirasjon for høyreekstrem terror. Hun trekker også frem paralleller mellom Frp-politikere og etterkrigstidens verste massemorder.

«Lærte vi ingenting 22.juli», står det i overskriften, før Einangshaug kommer med følgende angrep på det politiske partiet:

– Jeg tror ikke det er siste gang vi opplever konsekvensene av høyreekstrem terror, om vi ikke begynner å ta et virkelig oppgjør med tankene og holdningene som drepte. Det skal sitte langt inne å hevde at et politisk parti avler ekstreme holdninger som tidligere har ledet til terror. Men når ett av landets største politiske parti, som inntil nylig satt i regjering, gang etter gang lefler med høyreradikale holdninger, er det på tide at vi kaller en spade for en spade.

Det voldsomme angrepet får Tybring-Gjedde til å tenne på alle plugger.

– Jeg har såvidt jeg vet aldri møtt Einangshaug, men hennes påstander skremmer meg. Det som imidlertid er enda mer alvorlig er at Dagbladet ved politisk redaktør Geir Ramnefjell velger å sette dette på trykk i avisen.

– Einangshaug uhyrlige påstander som Dagbladet setter på trykk er en ærekrenkelse og farlig injurierende. Slike løgner skaper illusjoner og i tillegg til å være svært belastende også gjør noe med min personlige sikkerhet. Einangshaug bør beskyttes fra henne selv, men det er Ramnefjell og Dagbladet som gjør seg skyldig i overgrepet, skriver han på Facebook.

Støttemeldinger

I kommentarfeltet strømmer det inn med støttemeldinger til Frp-politikeren.

– Dette bør anmeldes. Det må snart bli slutt på denne drittkastingen fra venstresiden. På tide at slike uttalelser får konsekvenser, skriver en person som har fått 364 tomler opp.

– MdG er langt ute. Farlig, totalitær og hyperkontrollerende ideologi, skriver en annen.

Forsvarer

Politisk redaktør Geir Ramnefjell forsvarer overfor Resett publiseringen av debattinnlegget.

– Innlegget fra Miriam Einangshaug er tøft og direkte, men innenfor grensene for hva vi må akseptere i en løpende debatt. Vi er glade for å se at partileder Siv Jensen i Frp har sendt oss et svar på Einangshaugs innlegg. Hun går i rette med argumentasjonen til Einangshaug, ikke med publiseringen.

Han viser til at avisen vil publisere innlegget til Jensen i papiravisen onsdag og at det allerede er å finne på nett.

– Dersom Tybring-Gjedde også ønsker å svare, er våre spalter åpne, sier Ramnefjell.