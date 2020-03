annonse

– I Dagbladet 9. mars klarer Miriam Einangshaug kunststykket å komme med konspirasjoner om Frp og hva vi står for, og å anklage Frp for konspirasjoner i ett og samme innlegg.

Slik innleder Siv Jensen et debattinnlegg i Dagbladet. Hun har fått nok av de stadige anklagene fra Miljøpartiet de grønne (MDG), som det Jensen kaller løgnen om at Fremskrittspartiet er et høyreekstremt parti, og at partiet avler ekstreme holdninger som har ledet til terror.

I sitt innlegg 9. mars skriver Einangshaug blant annet:

«Snart ni år etter at en høyreekstremist tok livet av 77 mennesker presterer et lokallag i ett av landets største politiske partier, å vedta politikk som lefler med det samme tankesettet som terroristen hadde. Lærte vi virkelig ingenting av 22. juli?»

Bakgrunnen er vedtaket fra Oslo FrPs landsmøte om at «Norge skal bli et patriotisk fyrtårn og at Frp i større grad skal verne om nasjonalstaten». Einangshaug fortsetter:

«Det skal sitte langt inne å hevde at et politisk parti avler ekstreme holdninger som tidligere har ledet til terror. Men når ett av landets største politiske parti, som inntil nylig satt i regjering, gang etter gang lefler med høyreradikale holdninger, er det på tide at vi kaller en spade for en spade.»

Miriam Einangshaug nevner kronikken «Drøm fra Disneyland», som Christian Tybring-Gjedde og Kent Andersens skrev i 2010. Hun peker på Siv Jensens bruk av ordet «snikislamisering». Det er åpenbart at Einangshaug mener FrP hadde et medansvar for terroren 22. juli. Det er ikke første gangen: I 2018 skrev Einangshaug i VG om «hatet» Sylvi Listhaug representerte:

«Dette er hatet som drepte vennene mine. Som henrettet kompisen min med to skudd i ryggen. Som plasserte en kule i panna på gutten som hadde kjærlighetssorg og som hadde planlagt å dra hjem dagen før.»

Siv Jensen reagerer

I sitt svar understreker Siv Jensen at FrP er et liberalistisk parti, «tuftet på frihetsverdier som legger til grunn at folk skal få bestemme mest mulig over eget liv og egen lommebok». I motsetning til MDG, som vil «styre hva vi spiser, hvor og hvordan vi reiser på ferie og mye, mye mer».

– Vi mener samfunnet bør bygges nedenfra – ikke ovenfra som MDG vil. Vi ønsker større valgfrihet, ikke politisk styring som MDG vil.

– Frihetene vi er så stolte av i Norge, som religionsfrihet, ytringsfrihet og likestilling, kan ikke tas for gitt. De må vernes om. Med økende innvandring fra ikke-vestlige land, er disse frihetene satt under press. Når politikere fra Fremskrittspartiet tar til orde for å verne om norsk kultur og norske verdier, mener MDG det er livsfarlig.

Polarisering

Å forsvare demokratiet kan ikke være kontroversielt, mener Jensen. Faren oppstår når legitime synspunkter likestilles med verdensbildet til høyreekstreme terrorister. Men når islamister begår terrorhandlinger blir man fortalt at man ikke må skjære alle muslimer over en kam.

Jensen avslutter:

– Det er et svært begrenset antall personer i vårt land som er høyreekstreme, men personer som Einangshaug, jobber hardt for å putte flest mulig mennesker i denne gruppen. Det eneste det bidrar til er polarisering.