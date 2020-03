annonse

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte vil opprettholde forelegget mot HRS. De publiserte et foto av «koranklosser» utenfor Oslo City og i hjørnet var det en forbipasserende. Dette mener Vormeland Salte er straffbart. De hadde ikke innhentet personens tillatelse.

– Kort fortalt hopper statsadvokat Salte bukk over det sentrale, nemlig at det er snakk om et helt ordinært pressefoto fra det offentlige rom. En tolkning som vi har prinsipiell støtte fra både fra Norsk redaktørforening, Norsk Journalistlag og Pressefotografenes Klubb, skriver redaktør Rita Karlsen på HRS.

Statsadvokat falt på en annen begrunnelse. Hun trekker frem saker seg fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Men Karlsen oppfatter de som irrelevante. Det begrunner hun med at i de sakene var avbildede selve motivet. «I tillegg dreier bare en av sakene seg om vanlige pressebilder, og det handler om paparazzibilder av prinsesse Caroline, som – mildt sagt – ikke er sammenlignbar med denne saken».

Statsadvokat Salte stadfester at den fornærmede kvinnen i denne saken er identifiserbar, og at hun ikke har samtykket til publisering. Til dette skriver Karlsen at det var barnebarnet som gjenkjente henne ut fra «stokken, jakken og måten hun går på og kroppsholdningen».

Rita Karlsen mistenker at det som har falt statsadvokaten tyngst for brystet er overskriften med bruk av begrepet «koranklosser» og at dette kan «krenke muslimer». Derfor mener Salte at «fornærmedes privatliv i utgangspunktet er krenket».

– Skal vi vinke farvel presse- og ytringsfrihet? Hvilke stater oppfører seg slik? Nå er det opp til Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud hva som skal skje videre i saken. Han kan overprøve statsadvokat Salte eller så går saken videre til tingretten, avslutter redaktør Rita Karlsen.