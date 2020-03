annonse

annonse

De groteske overgrepshistoriene i Storbritannia tar ikke slutt. Nå er fire «asiatiske» menn dømt for omfattende misbruk av en 15 år gammel jente.

«Asiatiske» betyr i denne sammenheng som oftest pakistanske menn med muslimsk bakgrunn.

Shangar Ibrahimi, Kawan Omar Ahmed, Jasim Mohammed, og Nzar Anwar ble alle funnet skyldige i voldtekt i Sheffield Crown Court onsdag 5. mars. En person ved navn Saba Mohammed ble funnet skyldig i å motarbeide rettens gang. Mennene er dømt, og venter nå på straffeutmålingen. Det rapporterer Birmingham Mail.

annonse

Retten fikk fortalt at mennene utnyttet 15-åringen på det groveste, «som et stykke kjøtt», og at gjerningsmennene så på henne som et objekt. Voldtektsmennene «utnyttet henne seksuelt for sin egen tilfredsstillelse».

Les også: Storbritannia: 19.000 barn utsatt for «grooming» i 2019 – ikke verdig plass i dronningens tale

Ifølge politiinspektør Rob Platts er det den unge kvinnens mot som gjør at saken fører til dom og straff:

– Motet til offeret har resultert i dommer mot fem veldig farlige sexovergripere, for alvorlige seksuelle overgrep.

annonse

– Offeret måtte gjenoppleve utrolig traumatiske hendelser med grove seksuelle overgrep og utnyttelse foran juryen. Dette varte i flere dager, og det er et vitnesbyrd om hennes mot at hun valgte å stille opp selv i en slik sammenheng. Jeg er veldig fornøyd med at hennes stemme har blitt hørt.

Denne såkalte «grooming»-gjengen brukte en kjent metode, som består av å forsyne ofrene med alkohol og narkotika, for deretter å utnytte og misbruke jentene grovt seksuelt.

Les også: Storbritannias verste groomingskandale eksponert – hundrevis av unge jenter voldtatt og misbrukt gjennom 40 år

Britiske myndigheter, sosialtjenester og politi har kjent til overgrepene i en årrekke. Men siden overgriperne i hovedsak er pakistanske muslimer, så har myndighetene vist mangel på vilje til å hjelpe ofrene, eller å snakke om problemet.

Mange briter mener at frykten for å bli kalt rasist har vært større enn ønsket om å hjelpe sårbare, fattige, hvite britiske jenter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826