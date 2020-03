annonse

SV sliter internt med å enes i spørsmålet om eggdonasjon og endringer i bioteknologiloven. Nå kalles landsstyret i partiet inn.

Ifølge Vårt Land kalles nå landsstyret – som er partiets øverste topporgan mellom hvert landsmøte – inn til møte for å avgjøre SVs standpunkter på betente de betente sakene.

Dette gjelder tidlig ultralyd, bruk av blodprøven NIPT, som gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom, og åpning for mitokondriedonasjon, der arveanlegg fra tredjeperson settes inn i et befruktet egg for å reparere sykdom.

I forrige uke la Fremskrittspartiet fram en rekke vidtrekkende forslag og inviterte da både Arbeiderpartiet, Venstre og SV til et forlik om endringene i bioteknologiloven.

Må ha SV med på laget

Både Frp og Ap ønsker å vedta ja til eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og en rekke liberaliseringer, men må ha med stemmene til SV for å få flertall i Stortinget. Ifølge avisen uttrykkes det i begge partier at de venter i spenning på hva SV til slutt lander på.

Da stortingsmeldingen om ny bioteknologilov – altså forløperen til en ny lov gikk gjennom Stortinget våren 2018, sto SV for et strengere ja til eggdonasjon, men nå er holdningen i ferd med å mykes noe opp, ifølge avisen.

Ja til NIPT

SV har i sitt stortingsprogram for gjeldende periode sagt ja til NIPT-testen, men programmet inneholder ikke noe om tidlig ultralyd, mitokondriedonasjon, eller former for fosterdiagnostikk.

Endringene i bioteknologiloven ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Partiene har frist til 26. mars med å fremme forslag til endringer.

Derfor mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.at det er viktig med et landsstyremøte nå.

– Det er viktig å forankre standpunktene i landsstyret, mener Kaski.