annonse

annonse

I januar reagerte USA raskere enn de fleste land på coronautbruddet i Kina. Trump innførte innreiserestriksjoner utover det WHO anbefalte og som blant annet Norge gjorde.

Men de siste ukene har president Trump lagt seg på en annen linje. Snarere enn mer proaktive tiltak har han brukt Twitter til å tone ned alvoret. På mandag sammenliknet han coronaviruset med influensa og antydet at folk og aksjemarkedene overreagerte.

Les også: Ekspert om coronavirus-pandemien: Krig er en god analogi

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020