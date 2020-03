annonse

annonse

Fellesforbundet og Norsk Industri har nå sparket i gang vårens lønnsoppgjør. Men forhandlerne kan bli tvunget til å utsette hvis koronaviruset rammer.

Tirsdag ettermiddag møttes de to motpartene for å sparke i gang vårens lønnsoppgjør med høytidelig kravoverlevering på Thon Hotel Opera i Oslo.

Det skjer i en situasjon der koronasmitten når stadig flere i Norge.

annonse

Enn så lenge er alle friske, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Men havner sentrale forhandlere i karantene, kan partene bli tvunget til å utsette.

– Dette er ikke noe du drikker med på Skype, det er iallfall helt sikkert, sier Eggum til NTB.

Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen er enig. Ifølge ham vil det rett og slett bli umulig å fullføre hvis de sentrale forhandlerne mangler.

– Vi kommer til å gjennomføre lønnsforhandlinger så lenge delegasjonene er såpass intakte at det er forsvarlig, sier han.

annonse

Fellesforbundets krav foran forhandlingene har vært økt reallønn for alle, og Eggum har signalisert at han vil kreve en ramme på over 3 prosent.

Lier-Hansen har for sin del sagt at rammen må ligge «langt ned på 2-tallet» for å være akseptabel.

Forhandlingene vil i første omgang pågå til 17. mars.

Norsk Industri: – Dette gjør en stor forskjell

Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen mener regjeringens krisetiltak er en god start.

annonse

– Dette er nok til å gjøre en stor forskjell for bedrifter som nå har røde tall, og som kommer inn i en underskuddssituasjon, sier Lier-Hansen til NTB om tiltakspakken som regjeringen la fram tirsdag.

Han kaller pakken en «bra respons» som første grep fra regjeringens side.

– Dette viser at regjeringen forstår alvoret i situasjonen, sier han.

Ifølge Lier-Hansen er det viktig for bedriftene å få et pusterom i form av utsettelse på betaling av skatter og avgifter til staten når inntekter nå brått faller bort.

Norsk Industri har også vært støttende til endringene som varsles i permitteringsreglene.

NHO fornøyd med regjeringens tiltak, men forventer mer

NHO-sjefen mener regjeringens strakstiltak for å motvirke koronavirusets effekter i norsk økonomi er en god start.

– Det er bra at regjeringen signaliserer tydelig at de vil komme med strakstiltak bedriftene trenger, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

annonse

Han forventer imidlertid at det kommer fortløpende tiltak framover, både kortsiktige og langsiktige.

Almlid peker på at en rekke bedrifter allerede er rammet, særlig innen luftfart og reiseliv.

– Vi forventer at alle bransjer vil bli berørt på sikt, sier han.