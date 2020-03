annonse

EU-sjef Ursula von der Leyen vil sprøyte inn milliarder for å redde økonomien, og varsler en oppmykning av statsstøtte- og budsjettreglene.

Målet er å redde medlemslandenes økonomi i møte med det stadig mer omfattende utbruddet av koronaviruset. Tirsdag holdt EU-landenes ledere en videokonferanse om krisen, der koordinering av tiltak var et viktig tema.

Italia er spesielt hardt rammet blant EUs medlemsland. Tirsdag stengte Slovenia grensen til nabolandet, og også Østerrike innførte restriksjoner på innreise.

– Vi vil ta i bruk alle verktøyene vi har tilgjengelig for å sikre at den europeiske økonomien rir av denne stormen, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen etter konferansen.

Virusfond

Blant de konkrete forslagene er opprettelsen av et investeringsfond der det skal skytes inn 7,5 milliarder euro i EU-støtte. Summen tilsvarer over 80 milliarder kroner, og pengene er ment å støtte opp under helsesektoren, sikre arbeidsplasser og redde småbedrifter.

Fondet må imidlertid først få grønt lys av medlemslandene og EU-parlamentet.

Von der Leyen mener fondet kan etableres til tross for at EU-landene ennå ikke har klart å bli enige om et langtidsbudsjett. Finansministrene i den såkalte eurogruppen, som omfatter de 19 medlemslandene som har euro som felles valuta, skal møtes mandag. EU-kommisjonens leder sier det da vil foreligge konkrete forslag de kan vurdere.

Løsner på budsjettreglene

Hun understreket videre at støtte må gis til de medlemslandene som trenger det, og at Europa må vise fleksibilitet når det gjelder reglene for budsjettunderskudd.

Det blir tolket som et varsel om at EU-ledelsen vil se gjennom fingrene hvis medlemslandene skrur opp det offentlige forbruket for å dempe viruseffektene, selv om det innebærer brudd på retningslinjene for budsjettunderskudd.

– På begge disse frontene vil vi klargjøre spillereglene for medlemslandene i løpet av kort tid. Retningslinjer vil være klare innen slutten av uka, sa von der Leyen tirsdag.

Medisinsk utstyr

I tillegg til tiltakene for å håndtere de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av utbruddet, er det også tre andre hovedpunkter i EUs strategi, går det fram av en uttalelse EU-president Charles Michel har sendt ut tirsdag kveld.

Det første er tiltak for å begrense virusspredningen. Det andre er å sørge for tilgang til nødvendig medisinsk utstyr og forhindre knapphet så langt det lar seg gjøre.

Det tredje er støtte er til forskning, der utviklingen av en vaksine er et sentralt punkt. EU-kommisjonen har så langt blinket ut 17 prosjekter og skaffet til veie 140 millioner euro til dette formålet, opplyser Michel.