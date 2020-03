annonse

Den amerikanske helseforskeren og infeksjonseksperten, Michael T. Osterholm, forteller deg i denne videoen hvor alvorlig kronaviruset faktisk er.

Han sier blant annet at dette viruset er 10-15 ganger så kraftig som den hardeste influensaen vi noen gang har sett. Han forteller videre at et forsiktig estimat tilsier at det i løpet av de neste månedene vil være nesten en halv million døde av Covid-19 viruset, rundt 48 millioner innlagt på sykehus og rundt 96 millioner registrerte smittede.

Se videoen her:

