Krisen koronautbruddet innebærer for luftfarten kan true hele den globale næringen, frykter Norsk Flygerforbund. Det krever at regjeringen viser handlekraft.

Flere flyselskaper har gjort radikale kutt i trafikken etter skjerpede reiseråd, andre opplever avbestillinger og svikt i bestillinger. Leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund ber den norske regjeringen være forberedt på å bruke utradisjonelle virkemidler.

– Verdens lufttransport er i ferd med å bevege seg inn i en global krise. Luftfarten er truet av en ytre krise den selv ikke kan påvirke. Vi risikerer at en hel industri går under, sier Carlsen til NTB.

Pengeskvis

Tirsdag ble det meldt at SAS i en intern epost har bedt de ansatte gå 20 prosent ned i lønn. Selskapet har måttet innstille 2.000 avganger i mars som følge av koronautbruddet, tilsvarende 8 prosent av all virksomhet.

I forrige uke ble det kjent at den tyske luftfartsgiganten Lufthansa setter halvparten av sine fly på bakken og med det kutter en omsetning på 15–16 milliarder kroner i måneden.

Samtidig med at folk avbestiller reiser, skjerper også kredittinstitusjonene sine utbetalingsrutiner til flyselskapene.

– Alle disse omstendighetene kan være kritiske for selskapene. Med de rådene forholdene vil jeg tro at mange flyselskap risikerer å havne i en klemme når det gjelder likviditet, sier Carlsen.

Legg vekk regelboka

Han ber regjeringen under den rådende situasjonen om legge vekk regelboka for en periode. At den midlertidig ser på hvilke støtteordninger som kan innføres, om det er skatter eller avgifter som kan lempes på i en periode.

Luftfarten tjener normalt overskuddet i høysesongen om sommeren, påpeker Carlsen. Dersom virusutbruddet ikke er over innen da, kan hele næringen gå under med de sosioøkonomiske konsekvensene det har i et langstrakt land som Norge.

– Alle, også bransjen selv, må være forberedt på å ta de grepene som er nødvendige. Regjeringen kan bidra med skattetekniske grep som avhjelper på likviditet og balanse. Årlig betaler selskapene nasjonale skatter og avgifter som passasjeravgift og CO2-avgift på 2,6–2,7 milliarder. En midlertidig lettelse i dette kan bidra, sier Carlsen og ber regjeringen gå i samarbeid med sine skandinaviske naboland om en dugnad.

Kraftfulle tiltak

– Vi kan faktisk risikere at nødvendig transportinfrastruktur i lufta kollapser, sier han.

Carlsen var i forrige uke var på et ledermøte i Dublin med øvrige europeiske flygerorganisasjoner.

– Til sammen organiserer vi 41.000 piloter i Europa og signalene er de samme over alt. Dette er en krise som kan føre til at hele luftfartsindustrien går under. Nettopp derfor er det nå behov for både kraftfulle og treffsikre støttetiltak fra myndighetene, sier forbundslederen.