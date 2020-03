annonse

Myndighetene har sovet i timen, men det har også flertallet av mediene gjort. Diverse mennesker bør gå i seg selv og lære av hvorfor man ikke forsto at det som skjedde i Kina også ville ramme oss. Folk reiste som før, og tok med seg viruset til Norge.

Men nå må vi faktisk konsentrere oss om å se fremover. Og det er viktig at vi ikke stiller myndighetene i en situasjon hvor de føler trang til å rasjonalisere tidligere feilaktige avgjørelser. Vi trenger å gjøre helsevesenet og den politiske ledelsen gode, fordi vi kommer til å trenge det.

Flere og flere tiltak blir nå iverksatt, og det virker som det er fra alle forslagene som strømmer inn fra vanlige folk og eksperter som etter noe etterslep blir offisiell politikk. Det gjelder avlysning av arrangementer, bruk av hjemmekontor osv. Man kan merke at det offentlige rom ikke er like fullpakket som før.

Alvoret er reelt

Det er fortsatt ganske mange som mener dette er overdrevet, at det har utviklet seg et hysteri osv. Vi er som folk delt litt på midten. I begynnelsen av februar var det svært få av oss som advarte om hvor alvorlig dette ville bli.

Min forventning er at antallet som tar lett på det vil synke raskt i dagene som kommer. Samfunnet er i endring, og vi er inne i noe som er ukjent. Ikke siden 1940 har vi vel stått overfor en slik samfunnsomveltning som kommer nå.

Men fortsatt er det nok ikke mange som klarer å skue hvor dypt og hvor lenge dette vil måtte vare. På tirsdag steg aksjemarkedene igjen, og som en person sa: «Det er fremdeles alt for mange optimister.»

Realitetene er at dette viruset i beste fall blir slått ut av varmere vær, det vil si mot sommeren. Men det kan ikke tas for gitt på noen måte, og det vil i så fall med stor sannsynlighet spre seg igjen til høsten. Og vi snakker om et svært smittsomt virus.

Under halvannen uke etter det første tilfellet har mer enn 400 personer blitt registrert med coronaviruset i Norge. Sannsynligvis er det reelle tallet allerede langt høyere. Og antallet nordmenn som plukket det med seg fra Italia er bemerkelsesverdig høyt og sier noe om utbredelsen allerede der.

De tiltak som nå iverksettes vil måtte holde seg i månedsvis, kanskje i et helt år. Flere har tatt til orde for å stenge skoler allerede nå. Og jeg er i utgangspunktet enig. Men vi skal også være klar over at det neppe er logisk grunn til å åpne skolene før til høsten tidligst hvis vi bestemmer oss for å stenge dem nå.

I utgangspunktet vil et stort antall bedrifter måtte permittere eller endog gå konkurs under slike omstendigheter. Folk slutter å møtes, de slutter å handle, de sitter heller inne og ser på tv og leser på nett. Man roper derfor på krisepakker. Men noen må betale for dem også. Inntekter og verdier kommer til å bli borte og det er ingen magisk krukke det kan hentes fra. Dette blir tøft.

Erna Solberg, regjeringen og helsemyndigheten har gjort en svak jobb til nå. På Dagsrevyen tirsdag gjemte hun seg bak at regjeringen måtte følge rådene de hadde fått fra «fagmyndighetene». Det er for lettvint. Nå må du stå frem med handlekraft, Erna – ellers må du overlate jobben til noen andre.

Men når det er sagt, er det heller ingen andre partier og politikere som peker seg ut som mer kapable enn Solberg og Co. Det er noe vi på sikt må få gjort noe med, men som er en sørgelig realitet vi må forholde oss pragmatisk til for nå.

Lokalsamfunn og solidaritet

Vi kommer til å sitte mer inne og bevege oss mindre over lange distanser enn før. Trolig vil også barna våre komme til å gå hjemme i uker og måneder fremover. Stengte skoler kommer nok til å bli en realitet. En del av oss kommer til å smittes av coronaviruset og må holde oss hjemme i fjorten dager eller mer. I den situasjonen er det viktig at vi begynner å hjelpe hverandre mer enn før.

Folk som er naboer og bor i samme nabolag, må gi hverandre hjelp. Kanskje noen trenger hjelp til å handle inn mat. Vi vet hvor mange som er ensomme i dette landet. De har ingen venner og i sær ingen de føler de kan spørre om tjenester. Kanskje du kan bli den ressurspersonen i nabolaget som sørger for at alle er ivaretatt.

For andre familier kan det være at de er i frontlinjen, at en eller begge foreldrene jobber i helsevesenet. De skal utføre en særs viktig jobb i ukene som kommer.

Vi må spørre oss da hvordan vi som venner eller naboer kan hjelpe til.

Det er lett å få panikk og bli enda mer egoistisk enn man var før når slikt som dette inntreffer. Men jeg tror det fortsatt bor noe ekstraordinært i norsk kultur. Vi er i stand til solidaritet og samhold og til å reise oss når det trengs.

Dette er en slik situasjon. Nå må vi faktisk hjelpe hverandre. Og de av dere som har lederegenskaper, må tre frem og vise det i praksis.