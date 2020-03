annonse

Danske myndigheter har bestemt at alle skoler og barnehager skal stenges i to uker. Antallet virussmittede i landet er mer enn tidoblet på to dager.

Det opplyser Danmarks statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse onsdag kveld.

Antall bekreftede smittede i Danmark er mer enn tidoblet på et par dager, og antallet var 514 da pressekonferansen ble holdt. Dette har gjort at den danske regjeringen nå tyr til vidtrekkende tiltak. Alle skoler og barnehager skal stenges fra og med mandag.

– Jeg vil oppfordre alle familier som har mulighet til det, til å holde barna hjemme allerede fra i morgen, sier Fredriksen.

Sender hjem ansatte

Alle offentlig ansatte som ikke har det som betegnes som kritiske funksjoner, vil bli sendt hjem fredag. Ansatte i helsevesenet, eldreomsorgen og politiet blir imidlertid på jobb som vanlig.

– Dere har vi bruk for, sier statsministeren.

De ansatte som sendes hjem, vil likevel motta lønn. Også her gjelder tiltaket i utgangspunktet to uker.

Frederiksen sier samtidig at det er viktig at danskene ikke får panikk.

– Det skal være mulig å kjøpe varer i butikkene, de skal produseres, transporteres og de skal selges, sier hun, og føyer til at det ikke er nødvendig å hamstre toalettpapir eller rugbrød.

– Folks atferd blir avgjørende for om spredningen blir verre eller ikke. Vi bør heller gjøre noe i dag enn i morgen, sier hun.

Hastelov

Danske myndigheter har også besluttet å forby ansamlinger av mer enn 100 personer, og de har dermed lagt seg på en strengere linje enn både Sverige og Norge. Også dette forbudet gjelder fra mandag.

I Sverige er det innført forbud mot forsamlinger på over 500 personer, mens det i Norge må søkes hvis man har planer om å samle mer enn 100 personer.

Tidligere har danske myndigheter kommet med et råd om å unngå forsamlinger på 1.000 personer eller mer, og regelen er dermed kraftig innskjerpet.

– Vi har ikke hjemmel til å forby dette ved lov i dag, men vi kommer til å be Folketinget få på plass hastelovgivning i morgen, sier Frederiksen.

Hun opplyser også om at tilstanden til to av de danske virussyke er kritisk.

SV-politiker vil følge Danmark og stenge skolene

Norge må gjøre som Danmark og stenge skolene, mener SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås.

– Skolene er en smeltedigel for smitte, sier Fagerås på epost til NTB. Hun peker på at der samles hundrevis av barn daglig i aktivitet.

– Det er umulig å drive skole og forhindre at elevene er i fysisk kontakt. All antibac i verden kan ikke forhindre at barn smitter hverandre. Hvis vi innfører strengere tiltak i skoler og barnehager nå, kan vi redde mange liv, sier SV-representanten.

Danske myndigheter besluttet onsdag å stenge alle skoler og barnehager i to uker framover. Grunnen er at antallet som er registrert smittet av koronaviruset, er nær doblet det siste døgnet til 262.

I Norge er nærmere 500 personer smittet, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Det siste døgnet er det registrert 212 nye tilfeller.

– Helseministeren vil ikke anbefale å stenge alle skoler som de gjør i Polen, Østerrike og nå Danmark. Jeg tror det er en anbefaling han vil komme til å angre på, sier Fagerås – som samtidig tror Norge snart vil være i en situasjon der flere skoler må stenge.

– Det er jeg ganske så sikker på, sier hun.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier til Dagens Medisin at et tiltak som å stenge skolene vil ha store ringvirkninger.

– Mange arbeidstakere kan bli tatt ut av arbeidslivet, også fra helsetjenesten, for å passe barn hjemme. Vi må ta inn over oss at slike tiltak er ikke bare for et par uker, men potensielt for mange måneder, påpeker han.