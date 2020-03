annonse

Mens coronaviruset herjer, ligger 2020 an til å bli et rekordår for cruiseskipene. Det er i det minste det de tror (eller trodde) selv.

Dagens Næringsliv melder at samtidig som coronaviruset sprer seg i rekordfart, venter cruiseskipnæringen at 2020 blir et rekordår.

Med 100 prosent belegg anslås det at 3,6 millioner cruiseturister vil ta turen innom norske byer og fjorder i løpet av året. Det vil i så fall være en vekst på 18 prosent fra i fjor. Klart størst trafikk vil Bergen få, deretter følger Stavanger, Ålesund og Geiranger.

– Tar vi utgangspunkt i et mer realistisk belegg på 90 prosent, vil det komme 3,24 millioner cruisepassasjerer til Norge i år. Dette er også en god vekst på seks prosent sammenlignet med i fjor. I 2017 fikk vi besøk av 3,046 millioner cruisepassasjerer, sier Tor Johan Pedersen, fagansvarlig for cruise i Innovasjon Norge til DN.

Tallene fra 2017 viser også at italienere var på 5. plass på listen over passasjerer. Andre land på lista er blant annet Spania, Tyskland og USA, hvor viruset nå sprer seg raskt.

Det er fra før gode grunner til å begrense cruiseskip som ikke er en del av vår transportinfrastruktur. Gjestene legger igjen langt mindre penger enn hotellgjester, bidrar til at små plasser som Geiranger blir overbefolket og forurenser.

Med Coronaepidemien er det på tide med en full stopp. Skipene er potensielle smittebomber. I USA vurderer myndighetene å legge ned forbud mot cruisetrafikken og som Mimir Kristjansson (Rødt) sier det, virker det helt håpløst om ikke det skal være mulig å få en full stopp.

Stavanger og Bergen har nå satt foten ned for anløp. Det er bra og det er verdt å merke seg at begge byene har rødgrønne flertall. Men problemet er det samme mange små og store steder i landet.

Mens flygninger fra kriseområder i stor grad er kansellert eller kontrolleres nøye, fortsetter cruisetrafikken som før, blant annet i Tromsø. Kommunen ignorerte på toppen av dette råd fra smittevernoverlegen og nektet å sette alle turister fra smitteområder i karantene.

Regionavisen Nordlys oppsummerer det slik:

«Mye tyder på at alvoret ikke er sunket inn. Nå må alle ta sin del av ansvaret for å begrense smittespredningen. »

At cruiseskip fortsetter å anløpe til norske havner er nok et eksempel på at myndighetene ikke fullt ut forstår alvoret i den situasjonen vi nå er i.