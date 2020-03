annonse

Fire nye personer er innlagt med koronasmitte sykehus. To av personene er innlagt på Sykehuset Østfold, mens to andre er innlagt på Ahus.

Pasientene som er innlagt med koronasmitte på Sykehuset Østfold ble innlagt onsdag formiddag.

– Begge har vært på reise til risikoområder i utlandet. Begge kom til oss fra hjemmekarantene i går kveld og er nå innlagt i isolat på sykehuset, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykhuset Østfold til NRK.

Smittekilden til disse to personene er kjent for sykehuset. Pasientene får behandling ved sykehusets infeksjonsmedisinske avdeling.

– Det betyr at det er sterke restriksjoner på hvem som kan gå inn i rommet og at de må ha på seg smittevernsutstyr for å hindre at denne smitten kommer ut i sykehuset, sier Hødal.

16 medarbeidere ved sykehuset er i karantene.

De to andre personene ble innlagt på Ahus tirsdag, opplyser sykehuset.

​ – Alle smittevernprosedyrer og planer for mottakelse av slike pasienter ble fulgt, sier smittevernoverlege Silje Bakken Jørgensen ved Ahus.

Totalt er ti personer innlagt med koronasmitte ved norske sykehus.