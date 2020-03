annonse

annonse

Næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene frykter store koronakonsekvenser for norsk sjømatnæring. Nå krever den administrerende direktøren tiltak fra regjeringen.

– Vi ser allerede at flyselskapene reduserer kapasiteten. Dette vil naturlig nok få konsekvenser for å få fraktet norsk sjømat ut til markedene. Vi frykter at man om kort tid vil oppleve at fraktkapasiteten som følge av koronaviruset vil redusere flykapasiteten med mellom 25–30 prosent.

Det sier administrerende direktør i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, i en pressemelding.

annonse

Sjømatnæringen er Norges nest største eksportnæring. I fjor ble det eksportert sjømat for en verdi på om lag 106 milliarder kroner. Dette tilsvarer at man forsyner verdens befolkning med 36 millioner sjømatmåltid hver eneste dag, ifølge Eriksson.

Derfor ønsker Eriksson at Erna Solberg får på plass en ny fiskeri- og sjømatsminister raskt.

– I den situasjonen vi er i nå er det uhyre viktig at vi får på plass ny fiskeri- og sjømatminister, for vi kan ikke holde på uten statsråd.

annonse