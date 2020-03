annonse

annonse

Kun en svært liten andel av migrantene som har brutt seg inn i Hellas de siste dagene kommer fra Syria, ifølge den greske regjeringen.

Tyrkias islamistiske president Recep Tayyip Erdogan har hevdet at han åpnet grensene mot Europa for en ny bølge av flyktninger fra Syria. Dette til tross for a Tyrkia angivelig invaderte Syria for å skape en trygg sone for syriske flyktninger å slå seg ned i.

Den greske regjeringen kan imidlertid rapportere at kun en svært liten andel, fire prosent, av de migrantene som nylig har tatt seg ulovlig inn i Hellas faktisk kommer fra Syria. Det rapporterer den greske avisen Protothema.

Dessuten opplyser myndighetene at de fleste av de syriske migrantene er folk som har befunnet seg i Tyrkia over lengre tid, ikke nye migranter eller flyktninger fra Syria, som i så fall skulle ha flyktet fra krigen mellom Tyrkia, landets jihadistiske proxy-styrker og den russiskstøttede Assad-regjeringen.

Les også: Tyrkisk militær river i stykker greske grensegjerde – Erdogan ber Hellas åpne portene

Flest afghanere

Langt de fleste av migrantene til Hellas (64 prosent) kommer fra Afghanistan. 19 prosent kommer fra Pakistan. Faktisk er det flere tyrkiske migranter (fem prosent) enn syrere blant de nyankomne. Dette stadig ifølge opplysninger fra Athen.

Videre kommer 2,6 prosent av migrantene fra Somalia, mens migranter fra Irak, Iran, Etiopia, Marokko, Bangladesh og Egypt til sammen utgjør 5,4 prosent.

Straffer Europa

Det er blitt spekulert om ikke Erdogans beslutning om å åpne portene er en slags straff mot europeiske land for manglende støtte til Tyrkias invasjon av Syria.

Hellas statsminister Kyriakos Mitsotakis insisterer på at Europa ikke bør la seg presse av Erdogan-regimet.

– Europa skal ikke la seg utpresse av Tyrkia, skriver han på Twitter, der han også vektlegger at hans regjering har all rett til å beskytte sine grenser fra illegal masseinnvandring.

Europe is not going to be blackmailed by Turkey. We are not the ones escalating this conflict, but we have every right to protect our sovereign borders. And we will continue to do so.

Interview with @richardquest on CNN. https://t.co/mgDud4MSzK pic.twitter.com/SsaTc1Z4gY

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 6, 2020