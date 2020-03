annonse

På grunn av sprengt kapasitet på italienske sykehus, må leger gjøre tøffe valg om hvilke pasienter som skal få lov til å få behandling på intensiv avdeling.

Giacomo Grasselli, lege og talsperson for italienske helsemyndigheter i Lombardia, sier i et intervju med britiske Channel 4 at situasjonen er kritisk i Nord-Italia. Det er for øyeblikket 600 pasienter med en gjennomsnittsalder på 65 innlagt på intensiv behandling i regionen, og begrensende ressurser presser frem vanskelig valg.

– På grunn av de begrensede ressursene vi har, og antallet pasienter som trenger pleie, må vi gjøre tøffe prioriteringer hver dag. Vi må tenke på hvilken alder de har, om de syke, svake, eller i andre sårbare grupper. Ikke alle pasienter kommer til å dra nytte av intensiv behandling, sier han.

Bombe

Grasselli forklarer videre at Covid-19 slo ned som en bombe i Lombardia, som nå har blitt senteret til utbruddet i Europa. Region er tilknyttet hele kontinentet, så sykdommen har kunnet spre seg enkelt videre derfra.

– Dette er verre enn en bombe. En bombe er en begrenset hendelse i tid og rom, men dette er noe som vokser og er smittsomt. Og alt skjer veldig fort, sier han fortvilet.

Oppfordring

Grasselli kommer med en viktig oppfordring til helsemyndighetene i alle land, og ber dem om å forberede seg godt.

– Alle må forstå at hvis dere ikke er forsiktig med spredningen av denne sykdommen, så kommer den til å overvelde helsesystemet deres, uansett hvor effektivt, bra og moderne det er, advarer han.

– Det viktigste er å unngå at mange mennesker blir syke samtidig. Man må utdannende befolkningene sine til å oppføre seg på en spesiell måte, for å unngå at sykdommen sprer seg, legger han til.

Fordel

Grasselli mener at britene (som burde inkludere nordmenn) har fordelen ved å være sent ute sammenlignet med italienerne, slik at de kan ta forebyggende grep for å begrense spredningen av Covid-19.

– Vi setter på plass alvorlige tiltak for å unngå videre spredning, og dette er den beste måten for å ta hånd om dette store antallet pasienter som kommer til våre sykehus, sier han.

– Jeg blir kontaktet fra folk fra hele verden som spør om råd. Dette er en stor fordel for dere. Jeg håper at det samme ikke skjer i andre land, fordi de kan forberede seg, avslutter han.