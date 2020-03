annonse

Det ble registrert flere dødsfall fra koronaviruset i Italia tirsdag enn noen dag tidligere, trass i at hele landet nå er nedstengt.

Italienske myndigheter opplyser at antall døde fra viruset økte fra 463 til 631 på én dag, samtidig som antall smittede passerte 10.000 og tirsdag kveld lå på 10.149 tilfeller.

Samtidig melder myndighetene i Kina, der virusutbruddet startet, at de i det store og det hele har greid å stanse spredningen av viruset.

Onsdag ble det bare meldt om 24 nye tilfeller og 22 nye dødsfall, i et land der det nå er registrert over 100.000 smittede og 3.000 døde. Dermed letter kineserne nå på noen av de strengeste tiltakene.

Verden i stå

Viruset er nå i ferd med å snu opp ned på alle samfunnsområder over store deler av verden, inkludert politikken.

I USA avlyste begge de to demokratiske presidentkandidatene Joe Biden og Bernie Sanders store valgkampmøter de gjerne skulle holdt, mens statssekretæren i det britiske helsedepartementet opplyser at hun har testet positivt.

I USA, der viruset først dukket opp på Vestkysten, har myndighetene i New York sendt nasjonalgarden for å vaske ned alle offentlige plasser i et område i New Rochelle der det er spesielt mange smittede.

Sykehjem rammet

Av over 600 smittede i USA er 173 registrert i delstaten New York, hvorav 108 i fylket Westchester, der New Rochelle befinner seg.

Men verst rammet er delstaten Washington, der 24 av 29 dødsfall fra viruset i USA er registrert, hvorav 19 på det samme sykehjemmet utenfor Seattle.

Stadig flere flyselskaper innstiller alle flygninger til og fra Italia, mens stadig flere land, blant dem Slovenia, Malta og Albania, stenger grensene for reisende fra Italia. Noen land, som Vietnam, Thailand og El Salvador, avviser reisende også fra flere andre europeiske land.

Norge er blant landene som nå fraråder alle unødvendige reiser til Italia.

Folketomt i Roma

I Italia er alt i ferd med å gå i stå. De ellers så travle gatene i storbyer som Roma og Milano er nærmest folketomme etter at myndighetene utvidet karantenen av Nord-Italia til å omfatte hele landet. Selv Petersplassen er avsperret og stengt for folk.

I Roma passer politi på at folk ikke sitter nærmere hverandre enn én meter på kafeer og restauranter, og at alle barer og spisesteder stenger klokka 18. Folk er bedt om å holde seg hjemme, bortsett fra å gå på jobb, til lege eller for å handle mat.

I Italia er alle skoler og universiteter stengt, og det er de også i ytterligere 14 land, med Hellas og Makedonia som de siste. I stadig flere amerikanske universiteter foregår nå all undervisning over internett.

Panikk på børsen

Viruset og den stadig mer omfattende responsen på det førte denne uka til panikk på børsene med et krakklignende fall mandag og en mer laber oppgang igjen tirsdag.

Over hele verden jobber politikerne intenst med å sette sammen krisepakker for å redde økonomien og lette byrdene som ventes for vanlige folk og næringer, spesielt reise- og turistnæringen.

Italia planlegger å gi familier utsettelse på nedbetaling av boliglån og noen skatter, mens Japan har lagt fram en ny krisepakke som blant annet omfatter 15 milliarder dollar i låneprogrammer for småindustrien.

Trump nedtoner

USAs president Donald Trump, som lener seg på en solid økonomi for å bli gjenvalgt, lovte omfattende tiltak for økonomien. Det han mest av alt ønsker seg, er skattelette, men det er både demokrater og republikanere skeptisk til.

Trump selv meldes å være utsatt for smitte etter at han var i kontakt med flere republikanske politikere som har isolert seg selv etter å ha møtt en smittebærer.

I tråd med at han nedtoner alvoret av viruset av frykt for at økonomien skal velte, gjorde Trump det klart at han selv ikke er redd, og at alt kommer til å bli bra og at hele krisen snart er over.

