annonse

annonse

Det er 489 registrerte koronasmittede i Norge – 212 har fått påvist smitte det siste døgnet. Myndighetene venter sterk økning, mange innlagte og dødsfall.

– Vi venter flere innleggelser, flere som trenger intensivbehandling og flere dødsfall, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

NVE: – Ingen fare for kraftforsyningen ved sykdomsutbrudd

annonse

Kraftforsyningen er godt forberedt til å håndtere en situasjon med økt spredning av koronavirus, melder NVE.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å samordne og lede beredskapsplanleggingen.

Etter en gjennomgang med de sentrale aktørene i landets kraftforsyning er tilbakemeldingen at driften går som normalt, med noen tilpasninger for å ta høyde for at situasjonen kan utvikle seg,

Også NVE gjennomfører tiltak som økt hjemmekontorbruk, utsettelse eller avlysning av arrangementer og sterkt redusert reisevirksomhet.

annonse

Innendørs arrangementer med over 500 deltakere blir helt forbudt fra i dag

Innendørs arrangementer med over 500 deltakere blir helt forbudt fra i dag, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog. Dette gjøres med hjemmel i smittevernloven.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere kommuner og kommuneleger som har bedt om klarere råd. Derfor innfører vi nå forbud mot store arrangementer. Dette gjør vi også for å lette arbeidstrykket i kommunene, sa helsedirektøren på en pressekonferanse med helseminister Bent Høie (H) og direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg onsdag.

Vedtaket gjelder fra onsdag og ut april måned. Når det gjelder mindre arrangementeŽr, må kommunene gjøre egne risikovurderinger.

– Nå er vår jobb nummer én å begrense spredning av smitten, slår Guldvog fast.

annonse

Fakta om spredningen av koronaviruset i Norge

* 489 personer var onsdag registrert smittet med koronaviruset covid-19, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Det er 212 flere enn dagen før.

* Gjennomsnittsalderen er 46 år. To av tre smittede er menn.

* I alt ti koronasyke var 11. mars innlagt på sykehus.

* De første norske tilfellene ble registrert 26. februar.

* Koronasmitte overføres oftest gjennom dråpesmitte (hosting/nysing), men viruset antas å kunne overleve på flater fra noen timer til flere dager.

* Inkubasjonstiden kan variere fra 0-14 dager.

* Det finnes ingen vaksine mot covid-19-viruset.

annonse

* Ifølge et planscenario fra FHI kan 2,2 millioner nordmenn bli smittet, mens én av tre smittede, drøyt 730.000, vil bli syke. 3 prosent, 22.000 personer, kan komme til å trenge sykehusbehandling, ifølge scenarioet.

* Myndighetene ber folk holde seg hjemme ved mistanke om sykdom.

* Helsedirektoratet la onsdag ned forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 500 deltakere. Store byer som Oslo og Bergen har innført en rekke smitterestriksjoner.

* Ansatte ved minst tre sykehus er smittet, og en rekke sykehus har måttet sette ansatte i karantene.

(Kilder: FHI, NTB)