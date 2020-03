annonse

Nå er også klimakamp blitt kvinnekamp. Er du kritisk til klimahysteriet, er du dermed hensynsløs mot kvinner.

Ja, på noen annen måte kan vi ikke forstå Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge i hennes artikkel i VG. Fordi det er flest kvinner i verden, så rammer klimaendringene flest kvinner, derfor er klimakamp kvinnekamp, ifølge henne.

Vel, sånn kan man også blande kjønnskampen inn på et område der den er helt irrelevant. Og er det ikke ganske typisk hvordan en del kvinner stadig vekk bruker sitt kjønn som offer for å oppnå makt? Ved å knytte sitt kjønn inn i diskusjonen om klimaet, oppnår Aud Hegle Nordø flere ting, som hun sannsynligvis ikke innser selv:

Hun gjør kvinner til ofre som er ute av stand til å delta i debatten som likestilte med menn, hun mener kvinner trenger spesielle hensyn fremfor andre og hun stakkarsliggjør kvinner for å gi sine egne meninger spesiell tyngde.

Det er rart at hun ikke selv innser at hun gjør kvinner flest en gigantisk bjørnetjeneste. Dersom kvinner ønsker likestilling og at deres argumenter og synspunkter skal veie like tungt som menns, bør de selvsagt la være å spille på sitt kjønn. Å si at klimaendringer rammer kvinner mer enn menn, og derved kreve at kvinners synspunkter skal veie tyngre enn menns, er å spille på kjønnskortet på en måte som gjør kvinner til mindreverdige individer.

Nordø starter sin artikkel med å hevde at Greta Thunberg utfordrer makten og at hun utsettes for grove krenkelser fordi hun «kjemper for en bedre verden.» Og i samme slengen trekker Nordø frem brenning av kvinner på bål og mordforsøk på kvinner i den muslimske verden for å underbygge hvor hardt kvinner rammes for å stå frem med sine meninger.

Vi er alle enige i at det er tragisk at det koster så mye i mange diktatoriske islamske diktaturer å stå frem som en fri kvinne, men nå er det vel relativ stor forskjell på pisking, steining og offentlig henretting av kvinner i den muslimske verden og de «angrepene» Greta Thunberg har blitt utsatt for i vår vestlige verden.

Og for å si det som det er: Hun har vel neppe blitt kritisert fordi hun «kjemper for en bedre verden», men fordi mange mener at hun står for en type alarmisme som skaper frykt og depresjoner hos mange unge og dommedagsprofetier som ikke har noen rasjonell begrunnelse.

Er det virkelig stakkarsliggjøring og erklæringer om at kvinner er ofre verdens kvinner trenger i 2020? Klarer ikke kvinner å diskutere eventuelle klimautfordringer som individer som er likestilte med menn uten å sette seg selv i en særstilling som krever spesielle hensyn fremfor både menn og barn?

Man skulle kanskje tro at vi hadde nådd lengre i 2020. Men enkelte kvinner synes visst fremdeles kvinner er tjent med å trykkes ned.

