En eventuell finale i for Norge i nasjonsligaen må spilles for tomme tribuner. Fra før er det kjent at semifinalen mot Serbia skulle spilles uten tilskuere.

Det har ligget i kortene, men onsdag bekrefter Norges Fotballforbund at dersom Norge slår Serbia i omspillskampen om EM-plass 26. mars, vil finalekampen – også den på Ullevaal stadion – spilles for tomme tribuner.

Avgjørelsen om at Serbia-kampen skal spilles uten publikum ble tatt tirsdag etter råd fra Folkehelseinstituttet.

– Det samme vil en potensiell finalekamp 31. mars mot vinneren av kampen Skottland – Israel, skriver fotballforbundet i en pressemelding.

– Tusen takk til alle som hadde tenkt seg til Ullevaal denne kvelden for å støtte oss i kampen om avansement til finale i Nations League. Vi håper det norske folket vil følge kampen hjemmefra og heie oss fram til seier, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Kampene, som er en del av nasjonsligaen, er siste mulighet for det norske landslaget til å få delta i sommerens fotball-EM. Kampen er for lengst utsolgt, og NFF opplyser at de vil refundere billettutgiftene.