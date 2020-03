annonse

annonse

Italienske myndigheter melder onsdag om 2.313 nye virustilfeller. Det er den største stigningen på én dag siden utbruddet startet.

Totalt er nå 12.462 personer bekreftet smittet av koronaviruset i landet. Dødstallet stiger også, det er nå 827. Det er 196 flere enn i går.

Italia er det hardest rammede landet i Europa og innførte mandag kveld vidtrekkende, landsomfattende karantenetiltak. Tidligere var bare de sterkt virusrammede regionene i nord omfattet av slike tiltak.

annonse

WHO erklærte onsdag pandemi, etter at over 120.000 personer verden over er bekreftet smittet av koronaviruset.